PRONAŠLA SAM SVOJ BALANS, ALI I NIKO NIJE BEZGREŠAN: Milica Pavlović o kraćem odmoru na Baliju i nastupu na koncertu grčkog pevača (FOTO)

MUZIČKA zvezda Milica Pavlović na samom početku razogovra za naš list progovorila o odnosu sa grčkom zvezdom Konstatinosom Argirosom i njihovom zajendičkom nastupu u Sava Centru, odmoru na Baliju.

- Konstatinos nije tu otišao je dalje, utisci sa koncerta su fenomenalni. On je gospodin, džentlmen, izvrstan muzičar o tome je suvišno pričati. Uživala sam sa njim na sceni, kao i izvan scene, imamo jedan prelep kolegijalni odnos. Mi smo dobri pokazatelji grčko-srpskog prijateljstva u svetu muzike. Ne znam da li će biti dueta, mi se poznajemo već i ovo nije prvi put da smo se videli - započela je pevačica, a onda podelila svoje utiske sa odmora o u toplije krajeve, na Baliju.

- Vratila sam se odmorna, raspoložena, smirena, sa jednom prelepom energijom, ko je imao prilike da poseti Bali zna o čemu pričam, mesto je spiritualno i puna sam utisaka. Ja sam otišla na Bali sa namerom da po ko zna koji put pogledam onako u sebe da osetim svoj balans, to je bitno u ovom modrnom brzom vremenu da se čovek stalno osvrće, istražuje sebe, da uči. Ja sam otkad znam za sebe dobar učenik i želim da uvek osluškujem sebe i nije mi prvi put da odlazim sama na putovanje, ovoga puta sama odavde krenula ali sam imala predivnu grupu žena sa kojom sam se super konektovala. Došla sam puna utisaka i zbog prelepe prirode i zbog tih međuljudskih odnosa i toga što upoznajete sebe na nekom novom nivou - rekla je Milica i otkrila da trenutno ne bi mogla da živi na Baliju kao Mile Kitić koji pola godine provede u Dominikanskoj Republici: Foto: Novosti

- Blago njemu – istakla je kroz osmeh mlada pevačica, pa nastavila:

- Dosta ljudi sam videla sa lap topovima koji rade, dopalo mi se to. Možda kada bih manje pevala, imala porodicu, kada bi suprug to podržavao, sad da idem tako iz čista mira, ne – zaljkučila nam je muzička zvezda. Foto: Novosti

O aferi Vujadina Savića

- MORAM biti iskrena, poznajem Mirku i Vujadina i imam predivno mišljenje o njima. Trenutno sam u džet-legu i na mrežama sam bila poslednjih pola sata kada sam imala priliku da vidim šta se dešava. Mogu da primetim da je sve baš uzelo maha. Nisam se preterano udubljivala, svakako, ja nisam ovde da sudim. Sem što ću reći da su Vujadin i Mirka bili predivni prema meni, ne bih ništa drugo komentarisala - rekla je Milica.

