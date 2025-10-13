Poznati

NOVOSAĐANI UŽIVALI U MAGIJI DŽEZ IMPROVIZACIJE : Završen 27. Novosadski džez festival u Srpskom narodnom pozorištu

Slobodan Bajić

13. 10. 2025. u 15:02

KONCERTOM vrhunske umetnice, Di Di Bridžvoter, ikone džez muzike i višetruke dobitnice Gremi nagrade, koja je svojim moćnim glasom uz podršku još tri dame na sceni napravila atmosferu za pamćenje, horsko pevanje i ritam „dlanom o dlan“, uz neizbežne ovacije publike, u nedelju pred ponoć je završen ovogodišnji Novosadski džez festival.

Srđan Doroški

U svom 27. izdanju, od 10. do 12. oktobra na Velikoj sceni „Jovan Đorđević“, Srpskog narodnog pozorišta, smotra džezera, kao manifestacija sa dugom tradicijom koja iz godine u godinu, stvarajući nova iskustva raste zajedno sa publikom, predstavila je nezaboravne izvedbe legendi svetske džez scene.

Uvod u završno festivalsko veče priredio je turski pijanista, Ajdin Esen, sa svojim trijom a zvanično zatvaranje upriličeno je u pozorišnom klubu “Trema”, gde su se brojni muzičari smenjivali do ranih jutarnjih časova tokom tradicionalnog „džem sešna“.

Srđan Doroški

Bil Evans kvartet

Najposećeniji koncert, koji je po svemu obeležio ovogodišnji festival, bio je nastup sastava saksofoniste Bila Evansa, višestrukog dobitnika Gremija, jedne od glavnih zvezda vodećih svetskih džez festivala, koji je premijerno nastupio u Srbiji. Uz njega je nastupio specijalni gost, Dejv Vekl, jedan od najuticajnijih bubnjara poslednjih decenija, uvršten u dvoranu slavnih i proglašen jednim od 25 najboljih bubnjara svih vremena.

Srđan Doroški

Bil Evans

Sjajan nastupi imala je i Merijel Pačeko, kubanska pijanistkinja i jedna od najistaknutijih figura savremenog latino džeza, koja se predstavila sa svojim triom.

Srđan Doroški

Marijel Pačeko

Da Novi Sad ponovo bude centar vrhunskog džeza uz prepoznatljivu atmosferu i priliku da se uživo doživi magija improvizacije i muzike koja prevazilazi granice, doprineli su na samom otvaranju, Big bend RTV Slovenija, jedan od najstarijih orkestara tog tipa u svetu i vrhunski gitarista, Bireli Legrin.

Srđan Doroški

Di Di Bridžvoter

 


 

