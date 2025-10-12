RAZOTKRIVENI "GOSPODIN I GOSPOĐA SMIT": Otkrivena dugo čuvana tajna ljubavničke afere princa Vilijama
IAKO je markiza Sara Rouz Henberi odlučno negirala bilo kakvu aferu sa princem Vilijamom, šuškanja nisu prestala – naprotiv, teorije zavere se umnožavaju.
Nakon što je Kejt Midlton, princeza od Velsa, prošle godine saopštila da boluje od raka i povukla se iz javnog života, spekulacije o njenom braku sa princom Vilijamom ponovo su isplivale na površinu. I dok su mnogi izražavali zabrinutost za njeno zdravlje, tabloidi su se vratili staroj i nikad do kraja razjašnjenoj priči – o njegovom odnosu sa markizom Sarom Rouz Henberi.
Navodni susret na Dan zaljubljenih
Prema tvrdnjama koje su se pojavile na društvenim mrežama i u pojedinim medijima, princ Vilijam i Sara viđeni su zajedno u restoranu na Dan zaljubljenih. Iako je Hanberi odlučno negirala bilo kakvu aferu, šuškanja nisu prestala – naprotiv, teorije zavere se umnožavaju.
Društvene mreže ponovo su preplavljene komentarima da Vilijam vodi dvostruki život, dok zvanične institucije, uključujući i Kensingtonsku palatu, ostaju bez komentara.
Studentski dani i tajni identiteti
Autor Robert Džobson, u knjizi Katarina, princeza od Velsa, podseća da ovo nije prvi put da se Vilijam trudi da izbegne javnu pažnju. Tokom studiranja na Univerzitetu Sent Endruz u Škotskoj, koristio je pseudonim "Vilijam Vejls", a prijateljima se navodno predstavljao kao Stiv – sve u cilju očuvanja privatnosti.
U vreme kada je započeo vezu sa Kejt, njih dvoje su često bežali od paparaca u privatne rezidencije kao što su Balmoral, Sandringem i Hajgrouv. Tamo bi boravili pod izmišljenim imenima.
- Povremeno su se prijavljivali u hotele kao gospodin i gospođa Smit – što, realno, nikoga nije prevarilo, navodi Džobson.
Teorije sa interneta: "Gospodin Smit" i dalje u igri?
Taj deo iz knjige privukao je pažnju korisnika interneta, koji su povezali prošle navike sa sadašnjim glasinama o aferi.
- Ako je to radio ranije, verovatno zna kako da prikrije i sadašnje puteve, stoji u jednom komentaru.
Drugi su bili još direktniji: - Ako neko zna kako da sakrije tragove, to je on. Kraljevski maniri, a studentske fore.
Ćutanje palate, buka u javnosti
Kensingtonska palata ne oglašava se povodom ovih navoda, što samo podgreva sumnje i stvara prostor za nagađanja. Sve veći broj komentara dovodi u pitanje da li je "gospodin Smit" zaista bio samo mladalački trik – ili način ponašanja koji nikada nije napušten. Jer, kako mnogi vole da kažu kada se govori o kraljevskoj porodici – gde ima dima, često ima i vatre.
