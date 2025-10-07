PETAR GRAŠO SE OPROSTIO OD HALIDA BEŠLIĆA: Zauvek će ostati u svim našim srcima
VEST o smrti Halida Bešlića duboko je potresla javnost i njegove kolege širom regiona. Među njima je i Petar Grašo, koji se emotivnom porukom oprostio od pevača.
- Opraštamo se od velikog čoveka i prijatelja. Halid je bio ne samo izvanredan pevač i umetnik, već iznad svega prekrasna duša. Imali smo lepa druženja i dočekali neke lijepe zore uz pesmu i osmeh. Zauvek će ostati u svim našim srcima. Počivaj u miru, legendo - napisao je Grašo.
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
