PETAR GRAŠO SE OPROSTIO OD HALIDA BEŠLIĆA: Zauvek će ostati u svim našim srcima

07. 10. 2025. u 22:48

VEST o smrti Halida Bešlića duboko je potresla javnost i njegove kolege širom regiona. Među njima je i Petar Grašo, koji se emotivnom porukom oprostio od pevača.

ПЕТАР ГРАШО СЕ ОПРОСТИО ОД ХАЛИДА БЕШЛИЋА: Заувек ће остати у свим нашим срцима

Foto: Novosti

- Opraštamo se od velikog čoveka i prijatelja. Halid je bio ne samo izvanredan pevač i umetnik, već iznad svega prekrasna duša. Imali smo lepa druženja i dočekali neke lijepe zore uz pesmu i osmeh. Zauvek će ostati u svim našim srcima. Počivaj u miru, legendo - napisao je Grašo.

