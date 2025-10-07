Poznati

NE ZNA JUČE DA JE SAD: Viki Miljković i Halid Bešlić za vreme njegovog života snimili duet - "Bili smo veliki prijatelji" (FOTO)

Dušan Cakić

07. 10. 2025. u 21:50

ČUVENI pevač, Halid Bešlić, umro je danas u 71. godini života posle teške bolesti, a iza sebe je ostavio suprugu Sejdu, sina Dina Bešlića i ogromnu karijeru.

Estrada se u suzama oprašta od Halida koji je preminuo danas nakon kraće i teške bolesti.

Za vreme svog života, pored svojih velkih hitova, Halid Bešlić je snimio i duet sa koleginicom folk zvezdom Violetom Viki Miljković, "Ne zna juče da je sad".

- Ne ivici sam suza, jako mi je žao, bili smo veliki prijatelju. Samo pre nedelju dana smo se videli u Sarajevu, posetila sam ga u bolnici i ništa mi toliko nije ukazivalo da će se ovo desiti, nema sam. A sinoć smo baš i na rođendanu pevali njegove pesme - istakla je Viki.

U nastavku pogledajte i poslušajte njihovu duetski pesmu koju su snimili 2011. godine.

 

