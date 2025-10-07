NE ZNA JUČE DA JE SAD: Viki Miljković i Halid Bešlić za vreme njegovog života snimili duet - "Bili smo veliki prijatelji" (FOTO)
ČUVENI pevač, Halid Bešlić, umro je danas u 71. godini života posle teške bolesti, a iza sebe je ostavio suprugu Sejdu, sina Dina Bešlića i ogromnu karijeru.
Estrada se u suzama oprašta od Halida koji je preminuo danas nakon kraće i teške bolesti.
Za vreme svog života, pored svojih velkih hitova, Halid Bešlić je snimio i duet sa koleginicom folk zvezdom Violetom Viki Miljković, "Ne zna juče da je sad".
- Ne ivici sam suza, jako mi je žao, bili smo veliki prijatelju. Samo pre nedelju dana smo se videli u Sarajevu, posetila sam ga u bolnici i ništa mi toliko nije ukazivalo da će se ovo desiti, nema sam. A sinoć smo baš i na rođendanu pevali njegove pesme - istakla je Viki.
U nastavku pogledajte i poslušajte njihovu duetski pesmu koju su snimili 2011. godine.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Tara Koldžić i tajna vitamina B12
Preporučujemo
OTIŠAO VELIKI UMETNIK: Žiri "Zvezda Granda" emotivno o Halidu Bešliću (FOTO)
07. 10. 2025. u 21:09
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)