NE ZNA JUČE DA JE SAD: Viki Miljković i Halid Bešlić za vreme njegovog života snimili duet - "Bili smo veliki prijatelji" (FOTO)

ČUVENI pevač, Halid Bešlić, umro je danas u 71. godini života posle teške bolesti, a iza sebe je ostavio suprugu Sejdu, sina Dina Bešlića i ogromnu karijeru.

Za vreme svog života, pored svojih velkih hitova, Halid Bešlić je snimio i duet sa koleginicom folk zvezdom Violetom Viki Miljković, "Ne zna juče da je sad".

- Ne ivici sam suza, jako mi je žao, bili smo veliki prijatelju. Samo pre nedelju dana smo se videli u Sarajevu, posetila sam ga u bolnici i ništa mi toliko nije ukazivalo da će se ovo desiti, nema sam. A sinoć smo baš i na rođendanu pevali njegove pesme - istakla je Viki.

U nastavku pogledajte i poslušajte njihovu duetski pesmu koju su snimili 2011. godine.

