ZA NJIH VAŽE STROGA PRAVILA KOJA SE NIKOME NE BI SVIDELA: Najbogatiji klinci su na svetu, ali nemaju prava na obično detinjstvo

PRINC i princeza od Velsa imaju strogu politiku zabrane telefona za svoju decu princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luja.

Foto: Profimedia

Ovaj uvid u njihov porodični život u Adelaidinoj kolibi, a uskoro i u njihovom budućem stalnom domu, Forest Lodge, otkrio je princ Vilijam u specijalnoj epizodi emisije The Reluctant Traveler sa Judžinom Levijem. Govoreći sa glumcem Judžinom Levijem u jednom od najličnijih intervjua do sada, princ Vilijam naglasio je koliko im je važno da provode vreme zajedno bez ikakvih uređaja.

- Sednemo da razgovaramo, zaista je važno. Ni jedno od naše dece nema telefon, i vrlo smo strogi povodom toga - rekao je Vilijam.

Alternativa i dečije strasti

Kada je upitan čime deca ispunjavaju vreme bez telefona, Vilijam kaže da sedmogodišnji Luj obuzet trampolinom. Deca se, kao i svako drugo, svađaju i natežu, posebno on i njegova starija sestra Šarlot, koja ima 10 godina.

- Konačno, Luj i starija sestra Šarlot uglavnom skaču na trampolini, tuku se međusobno, većinu vremena. Verovatno postoji umetnost u tome.

Šarlot se bavi mrežnim sportom (netbolom) i baletom - Vilijam smatra da je važno da deca budu aktivna i da provode vreme na otvorenom. Takođe pokušavaju da nauče da sviraju muzičke instrumente, mada Vilijam priznaje: - Nisam siguran koliko smo uspešni u tome.

Što se tiče Džordža, starijeg sina od 12 godina, Vilijam kaže da on „voli fudbal i hokej“, kao većina dečaka tog uzrasta.

Da li članovi kraljevske porodice koriste telefone?

Premda se smatra da gotovo svi stariji članovi britanske kraljevske porodice koriste mobilne telefone, retko su viđeni da ih koriste javno. Vilijam je jasno izneo svoje mišljenje o sveprisutnosti tehnologije u modernom životu. Tokom posete OnSide Youth Zone u Hammersmitu i Fulhamu u Londonu ranije ove godine, saslušao je tinejdžera koji je priznao da stalno skroluje.

- I odrasli su krivi za to. I mi na telefonima moramo da budemo bolji. Provedemo sate na telefonima- rekao je princ.

Strahovi zbog digitalnog doba

Bivši kraljevski pomoćnik, Džejson Knauf, nedavno je otkrio da princ i princeza imaju zabrinutosti kako će njihova deca odrastati u digitalnom dobu. Tokom intervjua za 60 Minutes Australia, Džejson je objasnio:

- Vilijamovo detinjstvo pred medijima je bilo u nekim trenucima prilično teško. A zatim je znao da će odgajati svoju decu u eri društvenih mreža i mobilnih telefona i svega toga - rekao je on.

(Hello)