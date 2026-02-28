"VELIKI RIZIK, MOGU DA NAM PROBIJU PVO" Trampu stiglo upozorenje pred napad na Iran

UOČI američkog napada na Iran, predsednik SAD Donald Tramp dobio je brifinge koji su, pored direktnih procena o riziku od velikih američkih gubitaka, isticali i mogućnost generacijske promene na Bliskom istoku u korist američkih interesa, izjavio je jedan američki zvaničnik za Rojters.

Foto: AI/ilustracija

Pokretanje onoga što je Pentagon nazvao „Operacija Epski bes“ u subotu gurnulo je Bliski istok u novi i nepredvidivi sukob.

Američke i izraelske snage pogodile su ciljeve širom Irana, što je izazvalo uzvratne iranske napade na Izrael i obližnje arapske zemlje Zaliva. Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, naveo je da su brifinzi operaciju predstavili predsedniku kao scenario visokog rizika i velike potencijalne dobiti.

Sam Tramp je, čini se, potvrdio tu procenu kada je priznao uloge na početku operacije, rekavši da „životi hrabrih američkih heroja mogu biti izgubljeni“.

- Ali ovo ne radimo za sada, radimo za budućnost, i to je plemenita misija - rekao je Tramp u video obraćanju kojim je najavio početak velikih borbenih operacija.

Već 47 godina iranski režim uzvikuje smrt Americi i vodi neprekidnu kampanju krvoprolića i masovnih ubistava... Mi to više nećemo trpeti - dodao je on.

Brifinzi bezbednosnog tima i procena rizika

Brifinzi Trampovog tima za nacionalnu bezbednost pomažu da se objasni kako je predsednik odlučio da pokrene verovatno najrizičniju američku vojnu operaciju od invazije na Irak 2003. godine.

Uoči udara, Tramp je dobio više izveštaja od zvaničnika, uključujući direktora CIA Džona Retklifa, američkog generala Dena Kejna, predsedavajućeg Združenog komiteta načelnika štabova, državnog sekretara Marka Rubija i ministra odbrane Pita Hegseta.

Foto: Tanjug AP

U četvrtak je admiral Bred Kuper, koji predvodi američke snage na Bliskom istoku kao šef Centralne komande, doputovao u Vašington kako bi učestvovao u razgovorima u Situacionoj sobi Bele kuće.

Drugi američki zvaničnik rekao je da je Beloj kući pre udara predstavljen niz rizika povezanih sa operacijama protiv Irana, uključujući uzvratne napade na više američkih baza u regionu iranskim raketama koje bi mogle da probiju odbranu, kao i napade iranskih saveznika na američke snage u Iraku i Siriji.

On je dodao da, uprkos velikom vojnom jačanju SAD, postoje ograničenja u sistemu protivvazdušne odbrane koji je hitno raspoređen u regionu.

Stručnjaci upozoravaju da bi razvoj sukoba mogao krenuti opasnim tokom, a prvi zvaničnik je rekao da planiranje Pentagona ne garantuje ishod bilo kakvog sukoba.

Mogućnost promene režima i neizvesnost unutar Irana

Tramp je pozvao Irance da sruše vlast, ali to je lakše reći nego učiniti, ocenila je Nikol Grajevski iz Karnegi fondacije za međunarodni mir.

- Iranska opozicija je prilično fragmentisana. Nije jasno šta je stanovništvo spremno da učini kada je reč o ustanku - rekla je Grajevski.

Oba američka zvaničnika zatražila su anonimnost zbog osetljivosti internih razgovora. U nedeljama koje su prethodile napadu, Tramp je naredio značajno vojno jačanje na Bliskom istoku.

Foto Tanjug/AP/Vahid Salemi

Rojters je izvestio da je postojalo vojn planiranje za vođenje dugotrajne kampanje protiv Irana, ukoliko predsednik tako odluči. Planovi su uključivali i ciljanje pojedinačnih zvaničnika, naveli su izvori.

Jedan izraelski zvaničnik izjavio je da su vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamenei i predsednik Masud Pezeškijan bili među metama, ali da ishod udara nije jasan.

Široki ciljevi operacije i pretnje eskalacijom

Tramp je u subotu jasno stavio do znanja da su njegovi ciljevi u Iranu obuhvatni, rekavši da će okončati pretnju koju Teheran predstavlja za Sjedinjene Države i dati Irancima priliku da sruše svoje vlasti.

Da bi to postigao, izložio je planove da uništi veliki deo iranske vojske, kao i da onemogući razvoj nuklearnog oružja. Iran negira da teži nuklearnom oružju.

- Uništićemo njihove rakete i sravniti sa zemljom njihovu raketnu industriju... Uništiti njihovu mornaricu - rekao je on. - Osiguraćemo da teroristički saveznici u regionu više ne mogu da destabilizuju region ili svet i napadaju naše snage.

Odluka Trampa pokazuje sve veću spremnost na rizik, veću nego kada je prošlog meseca naredio upad američkih specijalnih snaga u Venecuelu radi hapšenja predsednika te zemlje.

Foto: Printscreen

Aktuelna kampanja protiv Irana rizičnija je i od trenutka kada je Tramp u junu naredio bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja.

Iranska Revolucionarna garda zapretila je svim američkim bazama i interesima u regionu i poručila da će se odmazda nastaviti dok „neprijatelj ne bude odlučno poražen“.

Stručnjaci upozoravaju da Iran ima brojne opcije za odgovor, uključujući raketne napade, ali i dronove i sajber ratovanje.

Danijel Šapiro, bivši visoki zvaničnik Pentagona za Bliski istok, rekao je da će Teheran, uprkos udarima SAD i Izraela, i dalje biti sposoban da nanese štetu.

- Iran ima mnogo više balističkih raketa koje mogu da pogode američke baze nego što SAD imaju presretača... neko iransko oružje će proći - rekao je Šapiro, koji je bio i američki ambasador u Izraelu. - Ovo je veliki rizik.

(Rojters)