UMRO SIN TINE TARNER: Godinama se borio, ali bolest ga sad odnela za mesec dana

AJK Tarner, usvojeni sin muzičke legende Tine Tarner, preminuo je u bolnici u Los Anđelesu.

Foto: Profimedia

Vest je potvrdila Tinina sestričina, Žaklin Bulok, koja je otkrila da je Ajk godinama imao zdravstvenih problema.

- Godinama je imao problema sa bubrezima zbog lošeg zdravlja, a poslednjih godina se borio i sa srčanim oboljenjima. Prošlog meseca je imao i moždani udar - rekla je Žaklin, ističući koliko je dugo Ajk Tarner imao zdravstvenih poteškoća.

Rođen 1958. godine kao sin Ajka Tarnera i Lorin Tejlor, Ajk mlađi je kasnije usvojen od strane Tine Tarner, kraljice roka.

Iako je odrastao u poznatoj muzičkoj porodici, veći deo života je provodio daleko od medijske pažnje, birajući privatnost i miran život van reflektora.

Ajk Tarner je tokom života pretrpeo brojne lične gubitke. Njegov biološki otac, Ajk Tarner, preminuo je 2007. godine, dok je nedavno izgubio i svoju majku, Tinu Tarner, 2023. godine.