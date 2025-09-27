OSVEŽENJE NA MUZIČKOJ SCENI: Mladi umetnik Jakov Jozinović pomera granice (FOTO)
KONCERT mladog umetnika Jakova Jozinovića, zakazan za 28. oktobar u MTS dvorani, od samog starta probio je sve granice očekivanog.
Da je reč o muzičaru koji pomera granice, pokazalo se i ranije – sama najava da će se Jakov 4. oktobra pojaviti u Beogradu, u jednom prestoničkom restoranu, izazvala je toliku euforiju da je postalo jasno da region dobija novu zvezdu. Fenomen kakav muzička scena regiona dugo nije videla – tako mediji i publika opisuju Jakova Jozinovića.
Sa samo nekoliko objavljenih pesama, uspeo je da pridobije desetine hiljada fanova i postane potpuna muzička senzacija. Njegovi nastupi izazivaju euforiju, a iskrena emocija i nesvakidašnji talenat učinili su da ga već sada porede sa najvećim imenima.
Organizatori ističu da su ponosni što upravo Jakov nastupa u njihovoj produkciji, ali naglašavaju da za nesvakidašnje interesovanje publike i neviđenu euforiju zasluge pripadaju isključivo umetniku i njegovoj ogromnoj popularnosti.
Jakov je ime koje već sada menja muzičku mapu regiona i obećava spektakl za pamćenje 28. oktobra.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
SA VAMA SMO 20 GODINA: "Leksington" bend u Beogradu "završava" regionalnu turneju (FOTO)
25. 09. 2025. u 22:49
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)