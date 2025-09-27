OSVEŽENJE NA MUZIČKOJ SCENI: Mladi umetnik Jakov Jozinović pomera granice (FOTO)

KONCERT mladog umetnika Jakova Jozinovića, zakazan za 28. oktobar u MTS dvorani, od samog starta probio je sve granice očekivanog.

Foto: Danko Simunović

Da je reč o muzičaru koji pomera granice, pokazalo se i ranije – sama najava da će se Jakov 4. oktobra pojaviti u Beogradu, u jednom prestoničkom restoranu, izazvala je toliku euforiju da je postalo jasno da region dobija novu zvezdu. Fenomen kakav muzička scena regiona dugo nije videla – tako mediji i publika opisuju Jakova Jozinovića.

Sa samo nekoliko objavljenih pesama, uspeo je da pridobije desetine hiljada fanova i postane potpuna muzička senzacija. Njegovi nastupi izazivaju euforiju, a iskrena emocija i nesvakidašnji talenat učinili su da ga već sada porede sa najvećim imenima.

Organizatori ističu da su ponosni što upravo Jakov nastupa u njihovoj produkciji, ali naglašavaju da za nesvakidašnje interesovanje publike i neviđenu euforiju zasluge pripadaju isključivo umetniku i njegovoj ogromnoj popularnosti.

Jakov je ime koje već sada menja muzičku mapu regiona i obećava spektakl za pamćenje 28. oktobra.

