STIŽE ONA: Tea Tairović u zlatnoj haljini na jahti zaintrigirala fanove (FOTO)
NAKON što je svojim albumom "Aska" pomerila granice na regionalnoj muzičkoj sceni i postala jedna od najvećih zvezda, Tea Tairović ne planira da uspori tempo.
Posle niza uspešnih koncerata i spektakularne letnje turneje kojom je osvojila mnoge gradove širom bivše Jugoslavije, Tea je najavila izlazak novog albuma "Aska 2".
Letnja turneja, koja je obuhvatila rasprodate nastupe u Beogradu, Zagrebu, Leskovcu, Kragujevcu, Novom Sadu, Skoplju, Podgorici i drugim gradovima, dokazala je da je Tea postala regionalni fenomen.
Njeni nastupi, koji su spoj atraktivne koreografije, sjajnog vokala ali i emotivne povezanosti s publikom, podigli su standard kada je reč o ženskim izvođačima na Balkanu, jer kao što je i poznato ona na svakom nastupu da svoj maksimum a na koncertima i u klubovima u kojima nastupa redovno se traži karta više.
Naime, Tea će svoju vernu publiku obradovati drugim delom svog poslednjeg petog studijskog albuma "Aska".
– Nemam ja godine da opet budeš mi prvi. Stiže "Aska 2" - poručila je tajanstveno pevačica za "Večernje novosti", iako datum izlaska drži u tajnosti.
Podsećamo, album "Aska", objavljen pre samo 6 meseci, doživeo je ogroman uspeh, pesme su beležile milionske preglede na "Jutjubu, nalazile se mesecima u vrhu trending lista, a spotovi i scenski nastupi oduševljavali su publiku širom regiona.
S obzirom na to da Tea godinama sama piše svoje tekstove i da za svaku pesmu ima poseban spot i koreogrfiju koju osmišljava sa svojim timom, očekivanja od albuma "Aska 2" su visoka. Ako je suditi po atmosferi s letnjih koncerata, publika je spremna, a Tea je više nego ikada odlučna da nadmaši samu sebe.
