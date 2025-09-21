REKORD ZA KRAJ LETA: Dragana Mirković u Mrčajevcima okupila 30 hiljada ljudi (FOTO)

MRČAJEVCI su sinoć disali kao jedan, jer u selu od tek 2.700 duša, folk diva Dragana Mirković okupila je 30 hiljada ljudi, 11 puta više od broja meštana.

Bio je to prizor koji prevazilazi okvire običnog koncerta, trenutak u kojem muzika postaje svetkovina, a estrada pravo narodnog okupljanja. Foto: Privatna arhiva

Spektakl je trajao puna tri sata, a Dragana je kao i bezbroj puta ranije, pokazala da njena bliskost s publikom nije samo legenda, jer je sišla je među ljude, zagrlila ih pesmom i izazvala pravi haos oduševljenja. Upalile su se čak i baklje, pretvarajući noć u vatreni sjaj, dok su stari i novi hitovi odzvanjali: od večnih balada koje diraju srce, do brzih ritmova koji podižu masu na noge.

Ovo nije bio samo koncert, to je bio trenutak za pamćenje, kraj jednog leta i kruna jedne turneje. Dragana je ovim nastupom nadmašila sopstveni rekord i još jednom pokazala da njena muzika nije samo zabava, već i snaga koja okuplja, povezuje i inspiriše. Foto: Privatna arhiva

Već u subotu, 27. septembra, Dragana otvara jesenji deo turneje grandioznim spektaklom u Olimpijskoj dvorani "Zetra" u Sarajevu. S obzirom na to da se leto završilo ovako veličanstveno, tek ostaje da vidimo šta jesen donosi.

