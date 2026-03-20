NEZAPAMĆEN SKANDAL U BEOGRADU! Vaterpolistima koji su igrali na Evropskom prvenstvu u Srbiji preti doživotno izbacivanje iz sporta
Iako su se svetla na bazenu u Beogradu ugasila još u januaru, odjeci Evropskog prvenstva u vaterpolu ne jenjavaju.
Ono što je počelo kao tiha sumnja, pretvorilo se u jedan od najvećih kladioničarskih skandala u istoriji ovog sporta. Prema najnovijim saznanjima koje prenosi "Tajms of Malta", istraga je dobila dramatičan obrt. Naime, pod lupom istražitelja našlo se čak 13 vaterpolista i jedan trener.
Jezgro skandala čine aktivni reprezentativci. Izveštaji navode da se među osumnjičenima nalazi šest do sedam igrača koji su direktno branili boje Malte na turniru u Beogradu, gde je ova selekcija zauzela 13. mesto. Iako se niko od njih, prema trenutnim podacima, nije kladio na direktne ishode utakmica sopstvene reprezentacije, njihova umešanost u klađenje na druge mečeve finalnog turnira predstavlja grubo kršenje svih sportskih kodeksa.
Ključni dokazni materijal prikupila je Malteška uprava za igre na sreću (MGA), koja je prošle nedelje policiji dostavila obiman dosije. Izveštaj identifikuje 14 osoba koje su vršile uplate na mečeve Evropskog prvenstva.
Istraga je dobila i globalnu dimenziju jer se u proces uključio i Međunarodni olimpijski komitet (MOK), što ukazuje na to da su razmere potencijalne korupcije veće nego što se prvobitno mislilo. Evropska plivačka federacija (European Aquatics) u stalnom je kontaktu sa malteškim vlastima i zahteva potpuni uvid u policijske spise kako bi pokrenula sopstvene disciplinske postupke.
Ukoliko se sumnje potvrde, akterima preti suspenzija iz svih sportskih aktivnosti u trajanju od dve do četiri godine, što bi za većinu njih značilo i definitivan kraj profesionalne karijere.
Tajming ovog skandala nije mogao biti gori za Maltu. Ova ostrvska država treba da bude domaćin Svetskog kupa Divizije B u aprilu, a potencijalna suspenzija polovine nacionalnog tima ostavila bi reprezentaciju potpuno desetkovanu pred domaćom publikom.
Preporučujemo
KAKAV SPISAK! Veljko Paunović presekao: Ovo je sastav Srbije za Španiju
20. 03. 2026. u 13:14
BRAVOOOOOO! Angelina Topić je osvojila medalju na Svetskom prvenstvu
20. 03. 2026. u 11:01 >> 13:10
DOMAĆI ZADATAK NA TEMU "TRENERSKI POSAO": Kerik radi sjajne stvari na klupi Junjateda koji je sve bliži plasmanu u Ligi šampiona!
OD dolaska nekadašnjeg "vojnika" Ser Aleksa Fergusona Junajted igra odlično, popeo se na treće mesto, a večeras ga očekuje još jedan veoma težak zadatak jer gostuje na "Vitalitiju" gde će ga dočekati razigrani Bornmut (21.00).
20. 03. 2026. u 07:10
PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NjIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" vezane su za Italiju. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kako oduševljen, te je rešio da nestvarne heroje hitno odlikuje. Pred jednim od njih je i kleknuo.
19. 03. 2026. u 19:58
EKSPLOZIV BIO SPREMAN: "Digli bismo u vazduh aerodrom na Grenlandu"
DVA MESECA pre izraelsko-američkog napada na Iran, Danska je bila spremna da oružano brani svoj suverenitet nad Grenlandom.
19. 03. 2026. u 14:12
