VUČIĆ U INĐIJI: Srbija jedna od tri zemlje kandidata za najveću investiciju u našoj zemlji ikada (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji obeležavanja početka radova na izgradnji inovativnog centra Toyo Tire Serbia u Inđiji.

Foto: Printskrin

Vučićeva izjava za medije:

- Veoma sam srećan što smo danas na specifičan način prisustvovali polaganju kamena temeljca za RND centar. To je veliki podstrek za Inđiju, Srem, Vojvodinu, ceo sever Srbije. Ostaje nam da se borimo za buduće investicije u našoj zemlji i to ćemo nastaviti da radimo, pre svega onih koji se tiču američkih taksi ili tarifa i verujem da ćemo u nardnih tri ili četiri meseca uspeti to pitanje da rešimo.

Predsednik je potom upitan da prokomentariše trenutnu situaciju na Bliskom istoku i novo poskupljenje cena enerenata ističući da je situacija mnogo komplikovana za nas.

- Vi znate da se večeras ili ujutru ili noćas donosi odluka kao faktor jedan o potencijalnom produženju licence za NIS koju američki OFAC donosi. Mi nemamo potvrdu da će amerčki OFAC doneti takvu odluku, nemamo potvrdu da li će da odluka biti pozitivna i ne znamo da li će biti. Možete misliti kakvi bi tek problemi nastupili u koliko bi odluka bila negativna. Za 4 dana ističe rok u kojem, pod 2, NIS mora biti preuuzet, odnosno mora da se napravi komercijalni ugovor po onome što je OFAC rekao po pitanju sankcija NIS-u i mađarske kompanije MOL i ruskog GASPROM-a. Hoće li biti ili ne mi nemamo potvrdu. Nadamo se. Ja sam danas razgovarao i sa Orbanom ali o tome mogu dodatno da vam pričam.

- Tačka 3, haos koji se dešava na Bliskom istoku je potpuno slomio sva tržišta. U Americi vam je sa 2.8 dolara skočilo na 3.9 dolara i to u Americi koja ima dovoljno nafte za sebe. Današnja cena od kako kažu 112.2 i 116 dolara po barelu nije samo to problem, problem su kontacije. Po prvi put nam na kontacije na dizel idu preko hiljadu i tri stotine. To znači da nas čeka cena, a mi sutra moramo da odredimo cenu koja je nemoguća. Mi smo već smanjili za 20% učešća za naše akcize da vam ne govorim u apsolutnim brojevima sa 74 na 59 dinara. Mi po zakonu nemamo pravo o akcizama da to činimo.

- Sada dolazimo do te 4. važne tačke. Mi sada tražimo pravni okvir. Ja nemam problem sa tim da kažem hoće li nam narod imati naftu i hoće li narod imati hleba i mleka ili ćemo neku normu morati da tumačimo malo drugačije. I ako neko bude morao da donese takvu odluku ja ću da budem. Čini mi se da ćemo naći kroz zakon o trgovini i Član 39. mogućnost za nas da usko tumačeći tu normu sebi obezbedimo da dodatno spuštamo te akcize.

- Onda nam se nameće peti problem, to je što najfte nemate ni da kupite. Mi smo danas ušli sa 4 broda, hteli smo da uđemo sa 9 brodova iz Konstance. Mi ćemo danas dati nalog da 40.000 tona nafte dakle dizela izdvojimo iz naših rezervi. Samo za poslednje tri godine smo uvećali za 72% smo uvećali naše rezerve.

- Imamo i šestu opciuju a to je refakcija akciza. To znači da naftaši preuzmu na sebe deo troškova onog sekunda kada oni izdaju račun državi država im plaća određeni iznos, da novcem probamo da rešimo. Morate da razumete da mi direktno rušimo svoj budžet ovim. Direktno rušimo sve naše infrastrukturne investicije.

Predsednik je istakao da rat na Bliskom istoku pogađa sve.

- Ono što je važno da kažem ljudima da ne paniče i ne brinu, mi ih imamo dovoljno, al mislim da ih nećemo trošiti devizne rezerve ni u novcu ni u zlatu ni u svemu drugom. Ali kakvo vreme dolazi ja ne mogu da garantujem šta će u svetu da se dešava. Imamo ogromne rezerve nafte. Nemojte da kupujete po 50 kanistara kad već imate, i to imamo slike, naređali tri džipa i to najskuplja od po 100-200 hiljada evra i trpaju po kanistere i kanistere. Nema potrebe za tim. Imamo dovoljno nafte. I dans intervenišemo da bi bila niža cena sutra.

- Pogledajte sad šta nam preti, gas je skočio na 664 evra ili u700 dolara, znate li da je to skok od 65% u odnosu na pre 10 dana.? Ko će šta da plaća u Evropi i svetu? Ko će šta da ima od industrije? Jel vi razumete da će to da se oseti na ceni hleba? Svi moraju da imaju gas ili naftu ko god hoće da pravi bilo šta. O čemu je reč u svetu, ne razumem? I to nam govori koliko sam bio u pravu da nas to sve približava opštem sukobu u svetu.

- Narednih dana idem u inspekciju da vidim ima li dovoljno žita, kukuruzua. Da proverim ja to kao što sam kad sam naredio prošli put ustanovio da smo imali po duplo dno i da su naslagali samo u brojevima da nam uzmu pare. Imaju i nekih dobrih vesti, vidim da su neke naše kompanije preuzele ili preuzimaju Merkator i Ideju itd. tako da će ponovo biti u srpskim rukama. - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Obraćanje Vučića:

- Pre svega čestitam na izvanrednom čistom jeziku bez gotovo ikakvog akcenta. - Rekao je Vučić:

- Danas je poseban dan u ovom ludom vremenu koji donosi nove probleme svakoj zemlji u svetu, a mi danas imamo razglog da slavimo. Japanska poslovica kaže: ako tri godine sediš na hlanom kamenu i on će se ugrejati. Ta poslovica hoće da kaže da istrajnost u radu, makar i on bio nedovoljno vidljiv, donosi plod.

- 2019. godine Tojo Tajar je došao u Inđiju, napravio svoj prvi evropski proizvdoni pogon i danas sedan godina kasnije postaje centar istraživanja razvoja zua čitav evropski kontinent, kamen se ugrejao. Mi danas postavljamo kamen temeljac zajedničke vizije budućnosti.Temelj na kome Srbija i Japan grade odnos dostojan dva naroda sa dubokim poštovanjem tradacije i istovremeno hrabost da koračaju zajedno.

- Republika Srbija je ponosna posebno na ovaj japanski investicioni projekat u našoj zemlji. To je Tajer kompaniuja koja pokazuje i dokazuje da je Srbija strateški centar iz koje mogu da se osvajaju tržišta iz različitih delova sveta. Sa 638 zaposlenih, sa investicijom vrednom gotovo 383 miliona evra i sa poslovnim prihodima sa preko 165 miliona evra u 2024. Tojo Tajer je simbol odlučnosti i istrajnosti i vrhunskog kvaliteta.

Vučić je podstio na drevnu japansku mudrost koja kaže da i prašina koja se gomila postaje planina.

- Naročito nas raduje da Inđija postaje centar istraživanja i razvoja kompanija Tojo Tajer za čitavu Evropu. Novi RND centar u koji će biti uloženo 29 miliona evra je jasan pokazatelj da Srbija posetuje ljudski potencijal, infrastrukturu i ambiciju neophodnu za najviše nivoe tehnološkog razovoja. Uz to solarna elektrana Taijo sa kapacitetom od 8.4 megavata svedoči da Tojo Tajer u Srbiji praktikuje iste standarde održivosti koje primenjuje širom sveta.

- Srpsko-japanski odnosi zasnovani su na uzajamnom poštovanju i poverenju. Japan je za Srbiju važan investicioni partner i primer istrajnosti, preciznosti i vizionarstva. Sa naše strane Srbija je će i u buduće biti pouzdan domaćin, predvidivo poslovno okruženje i aktivan partner u razvoju budućih projekata i značajnih ulaganja o kojima razgovaramo za naredni period.

Predsednik se potom osvrnuo na japansku metaforu koja kaže kada kiša padne zemlja se stvrdne, te da teškoće i krize iz nevremena izlaze čvršće nego pre.

Istakao je da želi da iskaže posvećenost u rešavanju svih izazova sa kojima se naši japanski partneri susreću.

- Želim da izrazim ogromnu zahvalnost predsedniku Šimizu, iskrenom prijatelju naše zemlje, čoveku koji je uvek na najlepši način govorio o Srbiji i učestvovao u dovođenju i drugih japanskih investitora. Tojo Tajer se sprema za jednu veliku investiciju u svetu. Srbija je jedna od 3 zemlje kandidata. Imamo problem koji se zovu američke tarife od 35%. Ja sam obećao uz to da ćemo sve druge uslove da obezbedimo, u narednih sto dana ili tri meseca učinićemo sve što je u našoj moći da te tearife budu ukinute ili da budu značajno smanjene kako bismo mogli da dobijemo jednu od najvećih investicija ikada u Srbiji.

Foto: Printskrin

Na početku ceremonije obratio se izvršni diretkor Satoru Morija.

On se na poseban način zahvalio predsedniku Vučiću na prisustvu.

Istkao je da ima poverenje u Srbiu kao strateškog partnera.

- Pozivamo najtalentovanije stručnjake iz hemije, elektro-tehnike, mašinstva i veštačke inteligencije u Srbiji da nam se pridruže - istakao je Morija.

Istakao je da se raduje zajedničkoj bodućnosti na poverenju i inovacijama.

Počela ceremonija obeležavanja početka radova

Kompanija Tojo Tajer (Toyo Tire) Srbija je ranije najavila da će 19. marta položiti kamen temeljac za izgradnju centra za istaživanje i razvoj (R&D) u Inđiji.

Otvaranju će, pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prisustvovati i predstavnik Toyo Tire korporacije Satoru Morija i predstavnik Ambasade Japana u Srbiji Acuši Saito.

Tojo Tajer Srbija počela je sa proizvodnjom 2022. godine u Inđiji, a zapošljava oko 630 radnika i godišnje proizvede oko pet miliona guma.