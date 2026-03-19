"NOVOSTI" SAZNAJU: Vučić za sutra sazvao HITNU sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost - tema energenti

KAKO "Novosti" saznaju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić za sutra u 11 časova, sazvao je vanrednu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog cena energenata na globalnom tržištu. Na sednici će pored predsednika Vučića prisustvovati i svi relevantni članovi vezani za energetski sektor.

Takođe, prema našim saznanjima sutra u 12 časova, očekuje se i obraćanje medijima sa predlogom mera za građane za ublažavanje krize koja je nastala na svetskom tržištu zbog rasta cena energenata a kao posledica rata na Bliskom istoku.

Podsetimo, globalno tržište potresa velika kriza, a prema izveštajima cene nafte danas su porasle između 112 i 116 dolara po barelu. Nagli porast usledio je nakon izveštaja da je pogođen iranski petrohemijski kompleks na gasnom polju Južni Pars.

Kako smo ranije tokom dana izvestili, Slovenija je uvela restrikcije na pumpama, a cena goriva na pumpama u Americi je već na 5 dolara.

Predsednik Vučić danas je izjavio da se rešenje za cenu naftnih derivata u našoj zemlji traži kroz kombinaciju trošenja državnih rezervi i smanjenje akciza za šta se traži pravni okvir i istakao da nema potrebe za panikom jer imamo dovoljno rezervi i da će do sutra ujutru biti poznate mere koje će država doneti.

- Mi intervenišemo sa rezervama, pravimo kombinaciju rezervi, smanjenja akciza, moguće refakcije akciza. Sve je u opticaju. Reći ćemo koje će tačno mere biti večeras ili ujutru, ali ćemo da rešimo te probleme - rekao je Vučić u Inđiji, nakon ceremonije obeležavanja početka radova na izgradnji Centra za inovacije u Srbiji japanskog proizvođača automobilskih guma Tojo Tajer, odgovarajući na pitanja novinara.

