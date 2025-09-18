Poznati

PRIČA O NEPOKOLEBLJIVOM PRIJATELJSTVU: "Tafiti - Pustinjska avantura" od 9. oktobra u bioskopima

18. 09. 2025. u 16:00

KAKO smo upoznali svoje najbolje prijatelje i sa njima ostali vezani i tokom daljeg životnog toka, većina od nas može da ispriča kroz najdivnija sećanja i priče, vezujući se za prve godine detinjstva, kada smo van roditeljskog doma istraživali svet oko sebe.

Motivisana time da snimi priču koja donosi razumevanje i prijateljstvo bila je i rediteljka najnovije animacije "TAFITI - PUSTINjSKA AVANTURA" Nina Vels, koja će se od 9. OKTOBRA naći na repertoaru domaćih bioskopa.

Nastala po veoma popularnoj knjizi autorke Julije Bume, prevedene sa nemačkog na nekoliko jezika, "Tafiti - Pustinjska avantura" donosi na veliko platno filmsku adaptaciju priče o  jednom merkatu, opreznom i sklonom osmatranju i njegovom tek stečenom prijatelju, divljem prasetu.

Tafitijev deda ceo život upozorava njega i njegovu braću i sestre da budu oprezni sa okolinom, da se ne mešaju sa drugim životinja, jer one predstavljaju opasnost i nevolju, a mladi merkat koji urođeno nije avanturtista, upravo se tako i ponaša na početku.Kada upozna jednu divlju svinju, Tafiti teži da se promeni pokušavajući da ubedi i članove svoje familije da su prijatelji potrebni, za napredak i život. Prijatelji inspirišu, podržavaju, dele iskustvo i stoje uz nas. 

Producenti naslova navode da je u priči prikazana jedna od najstarijih i najzanimljivijih pustinja na svetu, u Nambiji, koja je neuporediva po svojoj raznolikosti i lepoti. Šareni pejzaži Afrike sa nepreglednim prostranstvima i magijom koju dočaravaju, impresioniraju vizuelnim efektima na platnu, ne bacajući senku na glavne junake avanture i njihove dogodovštine.

Priča o Tafitiju i njegovom prijateljstvu, posvećena je različitim kulturama i egzotičnim životinjama sa obrazovno jasnom porukom. Ovo je priča o hrabrosti, spremnosti da se pomogne, kao i o tome da su društvene vrednosti poput tolerancije, empatije i otvorenosti za nove stvari univerzalne teme koje se prenose, a glavni moto, kako producenti kažu, mođe biti - Niko nije savršen.

