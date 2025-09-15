PRED 18 HILJADA LJUDI: Haris DŽinović u Voloderu skupio deset puta više publike od broja građana (FOTO)

VOLODERSKA jesen ove godine ostaće zauvek upisana u istoriju ovog malog hrvatskog mesta zahvaljujući koncertu legendarnog Harisa Džinovića.

Foto: Privatna arhiva

U mestu koje broji svega oko 1.800 stanovnika, okupilo se neverovatnih preko 18 hiljada ljudi, što znači da je Haris privukao čak deset puta više publike nego što Voloder ima žitelja.

Nikome do sada u ovom kraju nije pošlo za rukom da okupi toliki broj ljudi, a Haris je to učinio sa lakoćom, potvrdivši još jednom da je jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene. Publika je pristizala iz svih okolnih gradova i sela, čak i iz udaljenijih mesta, želeći da čuje neponovljive stihove i glas koji traje decenijama. Foto: Privatna arhiva

Od prvih taktova večitih hitova poput "I tebe sam sit kafano", "Laže mjesec", "Jesu l’ dunje procvale", "Dajte vina, hoću lom" atmosfera je bila naelektrisana emocijama i pesmom u kojoj su se svi ujedinili.

Publika je horski pevala svaku strofu, a mnogi su rekli da je ovo najveći muzički događaj koji je Voloder ikada doživeo. Svetla bine, miris jeseni i more ljudi koji su zajedno slavili muziku, činili su prizor dostojan najvećih svetskih pozornica. Foto: Privatna arhiva

Haris je još jednom pokazao da je njegov repertoar bezvremenski, a energija zarazna. Njegova harizma i moć interpretacije učinile su da te večeri svi zaborave na svakodnevicu i prepuste se muzici koja spaja generacije.

Ovaj koncert u okviru Voloderskih jeseni biće dugo prepričavan, kao događaj kakav se doživljava jednom u životu, a Haris, bez dileme, još jednom je dokazao zašto nosi epitet legende.

BONUS VIDEO:

Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja