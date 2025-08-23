Poznati

OTEŽANO GOVORI I SVE GA BOLI: Detalji zdravstvenog stanja Halida Bešlića

V.N.

23. 08. 2025. u 12:46

ZDRAVLjE pevača Halida Bešlića poslednjih dana ozbiljno je narušeno, a tome svedoči i njegov koncert održan pre šest dana u Banjaluci.

Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

Kako saznaju domaći mediji, pevač se otežano kretao na sceni, većinu nastupa proveo je sedeći na stolici, a u jednom trenutku obratio se publici i požalio da ga boli čitavo telo.

 - Jedva sam došao. Loše se osećam. Boli ovde, boli onde, ali treba raditi- rekao je Bešlić okupljenim obožavaocima, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz.

Podsetimo, Halid Bešlić je hitno hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gde se nalazi na odeljenju nefrologije. Zbog zdravstvenih problema bio je prinuđen da otkaže koncert u Gradačcu.

Turistička zajednica Gradačca objavila je saopštenje o otkazivanju koncerta, uz napomenu da Bešlića očekuju oporavak i rehabilitacija.

 -Nažalost, planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za sredu, 27. 8. 2025, otkazan je iz zdravstvenih razloga. Halid je primoran da se trenutno posveti svom zdravlju i započne proces rehabilitacije- naveli su na Fejsbuk stranici Visit Gradačac.

 -Menadžment popularnog pevača razume razočaranje njegove verne publike i obećava novo druženje u bliskoj budućnosti. U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspešniji oporavak i povratak na scenu i među publiku koju iskreno ceni i voli- dodali su. 

(Mondo)

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu