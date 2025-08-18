EMOCIJA, PESMA I STRAST: Adil Maksutović o solističkom koncertu, punoletstvu na sceni i saveznicima na putu do uspeha (FOTO)

POSLE šest godina, na moje veliko zadovljsto družiću se sa svojom publikom na „Tašu“, kao što je bilo 2019. u Sava centru.

Foto: Novosti

Govori ovako za „Večernje novosti“ Adil Maksutović, jedan od najvoljenijih pevača regiona, koji će 5. septembra održati veliki solistički koncert na stadionu "Tašmajdan".

Nakon niza hitova koji su obeležili deceniju iza nas, pune dvorane širom Balkana i bezbroj emotivnih nastupa, Adil se sprema da publici priredi koncert koji će ostati upisan u muzičku istoriju.

- Očekuje nas noć prepuna strasti, energije i pesama koje su postale himne ljubavi, tuge, radosti i života. Foto: Novosti

*Kako teku pripreme i da li raste uzbuđenje?

- Radimo punom parom, moj tim saradnika i ja ništa nismo prepustili slučaju. Neke pesme dobiće potpuno nove aranžmane i jako se radujem tome. Naravno, numere koje su obeležile moju karijeru, kako balade, tako i brze, nećemo dirati, već ćemo ih "pustiti" da zagrme u svom prepoznatljivom zvuku na Tašu.

*Po čemu će se razlikovati predstojeći koncert od svih prethodnih?

- Spremam se da publici priredim koncert koji će ostati upisan u mojoj muzičkoj istoriji. Pored pesama koje su obeležile moju karijeru, premijerno ću uživo izvesti i novu numeru "U zagrljaju mom". Ona će na neki način biti još jedna poklon mojoj publici te večeri.

*Kakva je numera koju ćete predstaviti na Tašu?

- Nije ni balada, nije nu rubma, nego baš za merak i dušu. Sasvim slučajno sam je dobio od mog dragog saradnika Baneta Opačića. Kada mi je pustio, na prvu sam je prihvatio, ali smo sam malo "umešao prste" dok smo je stvarali i radili na njoj da dobije svoju finalnu verziju.

*Nastupom na "Tašmajdanu" proslavljate i osamnaest godina karijere. Ko su vam bili saveznici na putu do uspeha?

- Bio je uzbudljiv, što je i normalno. Bilo je uspona i manjih padova, ali to je sastavni deo svake karijere. Kao i život, na početku sam učio i "krao zanat" od naših velikana muzičke scene, bilo je i "tinejdžerskih momenata" i na kraju zrelost. Sada, kada sam stekao "punoletstvo" na sceni, zahvalan sam svima koji su bili deo moje karijere i napredovanja. Bez saveznika nije se moglo, a to su muzički saradnici, menadžeri, publika, mediji...

*Ko je Adil kada se ugase svetla reflektora?

- Živim sasvim normalan i porodičan život. Isti sam, a razlika je samo u tome što sam u privatnom smislu odeven trenerci i sa kačketom na glavi, a na sceni sam onako kako dolikuje njoj i kako me viđate. Što se tiče moralnih načela, kodeksa i rezona sam isti, i kada su uključene i kada su isključene kamere. Foto: Novosti

ODUVEK SAM ŽELEO DA BUDEM JA

*DA li ste imali uzore?

- Imao sam tu sreću u životu da sam po dedinoj liniji rođak sa Muharemom Serbezovskim. On je rodom iz Skoplja i svako gostovanje u Beogradu bio bi kod mog dede. A, verovali ili ne, meni je još jedna velika umetnica bliska rođaka, to je Esma Redžepova. Ali, ja nisam nikada na početku karijere hteo da pominjem njihova imena, želeo sam da budem ja, ali sada kada sam svoj na svome, e to sada ne želim da skrivam. Pored takve loze i pored velikog Džeja bila bi greota da nisam uspeo (smeh).