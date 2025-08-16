"ZA MENE SU MRTVI!" Karleuša besna, otpisala sve kolege - samo ove dve zvezde nisu na njenoj "crnoj listi"
PEVAČICA Jelena Karleuša nema mnogo prijatelja na estradi. Često je na "meti" brojnih kolega, a na napade nikada ne ostane dužna.
Ipak, dve zvezde je morala da izdvoji, koji su tu za nju u svakom trenutku. Reč je o pevačici Miri Škorić i makedonskom šoumenu Bokiju 13.
Jelena Karleuša im se danas javno zahvalila na podršci i posvetila im tvit:
- Hvala Miri Škorić i Bokiju 13, koji su jedini od pevača javno osudili napad i nasilje na mom koncertu. Valjda je za ostale 'kolege' u redu da majmuni napadaju ženu koja peva. Ali neće biti u redu moj odnos prema njima od sada. Za mene su mrtvi - poručila je Jelena Karleuša na društvenoj mreži X.
Jelena Karleuša o Viki Miljković
Jelena Karleuša juče je posetila kancelariju vlasnika Pink televizije Željka Mitrovića i potpisala ugovor za "Pinkove zvezde", a potom su zajedno dali izjavu.
U trenutku dok je Željko Mitrović nabrajao članove žirija, Jelena Karleuša nije mogla da sakrije šok i iznenađenje kada je čula da će Viki Miljković biti u stolici pored nje.
Šta će Viki Miljković? I Viki si zvao? - pitala ga je ona.
- Viki je odlična. Očekujem tu malo sukoba, ali samo bez nasilja da bude - odgovorio joj je Željko Mitrović.
