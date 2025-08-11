TETOVAŽA ŠKORPIJE NA BUTINI I NOGE U PRVOM PLANU Slika Sandre Valterović zapalila mreže (FOTO)

PEVAČICA Sandra Valterović napravila je haos na društvenim mrežama nakon što je objavila sliku sa jahte, a svi su komentarisali njen noge i tetovažu.

Naime, ona na butini ima istetoviranog škorpiona, a crni kupaći istakao je njene obline.

Kadar sa jahte najviše je prijao muškim očima, a Sandra već neko vreme uživa na moru, gde često i nastupa.

VOLI MOĆNE MUŠKARCE

Inače, Sandra je odgovarala na pitanja pratiocima na Instagramu, a njen odgovor na jedno je napravio pravio je haos zbog onoga što je napisala.

Naime, ona je jasno svima stavila do znanja kakav muškarac joj je potreban.

- Obožavam pažnju kada sam u vezi i to je nešto što je za mene kao vazduh. Volim da se muškarac trudi na sve načine i da me razmazi.

Ako to nema onda verujem da nije tip za mene. Jednostavno znam šta mi prija i to otvoreno kažem. Moj stav za sve čvrst - navela je Sandra, koja je ostala pri svom stavu, iako je bilo i dosta negativnih komentara, kao i onih koji su rekli da bi trebalo da svoje težnje promeni.

(Blic.rs)