„TVRĐAVU MUZIKU“ U SMEDEREVU OTVORILI VLATKO STEFANOVSKI I ZANA: Večeras Buč Kesidi i „Jailbreak“

SINOĆ je u Malom gradu Smederevske tvrđave otvoren festival „Tvrđava muzike“. Prvo veče donelo je izuzetnu atmosferu pod vedrim nebom, uz nastupe gitarskog majstora Vlatka Stefanovskog i pop grupe „Zana“. Pred velikim brojem posetilaca, publika je uživala u spoju vrhunskog muzičkog umeća i prepoznatljivih hitova, čime je ovogodišnji festival započeo u velikom stilu.

Foto: Nenad Živanović

Druge večeri, 9.avgusta publika će uživati u melodijama regionalne muzičke atrakcije, indi pop-rok elektro i disko benda „Buč Kesidi” koji je ove godine objavio novi album pod nazivom „Moderne veze”.

Ovogodišnji festival zatvara večeras svojim nastupom grupa Jailbreak- Guns n' roses real tribute band. Radi se o najvećem evropskom Guns n' roses projektu, sastavu sačinjenom od prekaljenih muzičara koji uverljivo, verno i energično izvode pesme jednog od najvećih svetskih bendova.

Početak programa je u 21 sat.