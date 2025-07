PRIPREME KREĆU POLAKO: Adil Maksutović hitovima uveselio publiku u Knjaževcu - "Ovo je mali deo onoga što sledi (FOTO)

LEGENDARNI pevač Adil Maksutović održao je večeras veliki koncert u Knjaževcu.

U okviru 64. Festivala kulture mladih Srbije u Gurgusovačkoj kuli Adil je svojim hitovima razgalio publiku na istoku Srbije.

Nakon koncerta, muzička zvezda je porazgovarao sa ekipom "Večernjih novosti" i istakao da je ovaj nastup bio donekle uvertira za 5. septembar i njegov veliki solistički koncert u Beogradu na stadionu "Tašmajdan."

- S obzirom na to da je ostalo još mesec i po dana do "Taša", nastupe u okviru letnje turneje sam dozirao, jer polako kreću pripreme, od repertora, do aranžmana i tehničkih detalja - rekla nam je Adil i dodao:

- Dosta će se razlikovati od ona dva koja su bila u Sava centru, ali to je bilo tada i velika satisfakcija za mene kao pevala koji je bio kratko na estradno-muzičkoj sceni. Biće i novih pesama, kao i oni koje moja publika voli, ma svega - zaključio je za Adil naš list.

Svojim koncertom Adil je doveo atmosferu na koncertu, te nema sumnje da će Knjaževčani ovo veče dugo pamtiti, jer su na samom kraju muzičku zvezdu ispratili gromoglasnim aplauzom.