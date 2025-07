Više od TRI SATA rok spektakla na Ušću! Guns n’ Roses održali koncert pred 50.000 koji će ući U LEGENDU

BEOGRAD je sinoć bio centar rokenrol univerzuma.

FOTO: SKYMUSIC

Legendarni Guns n’ Roses održali su trosatni spektakl koji će se dugo prepričavati – ne samo u Beogradu, već među fanovima iz celog sveta koji su sinoć bili deo istorije.

Pre nego što su se svetla reflektora spustila na Axla, Slasha, Duff-a i ostatak benda, atmosferu je do usijanja doveo nastup grupe Public Enemy – pionira hip-hop pokreta i ikona muzičkog bunta. Njihova energija zapalila je Ušće, pripremajući teren za ono sledi.

Više od 50.000 ljudi iz različitih krajeva sveta pevalo je u glas. Redom su se nizali bezvremenski hitovi: “Welcome to the Jungle”, “You Could Be Mine”, “November Rain”, “Knockin' on Heaven’s Door”, “Sweet Child O’ Mine”…

Ali ono što je posebno iznenadilo publiku i izazvalo erupciju emocija bio je izvođenje “Don’t Cry” – pesma koju, kako ističu fanovi, bend retko izvodi na ovoj turneji. U Beogradu je, međutim, zasvirala i dovela publiku do potpune ekstaze.

Na Ušću nije bilo mesta improvizaciji – produkcija svetskog ranga, spektakularna scenografija, svetlosni efekti i kristalan zvuk, SKYMUSIC i Live Nation još jednom su pomerili granice mogućeg.

Guns n’ Roses su sinoć dokazali da su fenomen, sila, emocija, i muzika koju generacije nose u sebi. A Beograd je to sinoć prepoznao, prihvatio – i uzvratio iz sve snage.