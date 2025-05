POVRATAK NA "MESTO ZLOČINA": Snežana Đurišić u martu sledeće godine pred Beograđanima (FOTO)

NACIONALNA estradna umetnica Srbije, muzički urednik i članica žirija takmičenja "Zvezde Granda" Snežana Đurišić, čija karijera traje više od pola veka, uželela se druženja sa beogradskom publikom, pa je zakazala čak dva koncerta, 24. i 25. marta, sledeće 2026. godine u MTS dvorani.

Foto: Dejan Milićević

Ali, uokoliko publika bude poželela da čuje kako Snežana peva hitove „Imena mi mog“, „Pričaj mi pričaj“, „Odakle si sele“, „Kleo se kleo“, Mala soba tri sa tri“, „Kuće male“ ili „Sve je prošlo među nama“, ona će zakatati i nove nastupe.

- Radujem se koncertima i druženju sa publikom u dvorani koja nosi tradiciju. To je tek početak, počinjemo sa dva koncerta, ali ako publika bude želela još, biće ih, naravno. Pripreme su polako ali sigurno već počele, a ono što obećavam publici to je sigurno vrhunsko muzičko veče. Biće lepo, ono što mogu da kažem, biće malo drugačije od onoga što je bilo prošle godine, 13. i 14. oktrobra, takođe u MTS dvorani, ali i znam da će se to publici dopasti i da će uživati – kaže Snežana za „Večernje novosti“ i dodaje: Foto: Dejan Milićević

- Mlada publika to zove MTS dvorana, a ja je pamtim kao dvoranu Doma sindikata, gde sam prvi put zapevala sa 11 godina, na događaju „Festival festivala“, koji za mene ima izuzetno značenje, znam da sam kao devojčiča menjala Lepu Lukić. Radmila Trifunović, legendarni muzički urednik i izuzetan poznavalac narodne muzike, prišla je kompozitoru Petru Tanasijeviću, čiju pesmu je trebalo da peva Lepa i rekla mu je da će mu dovesti Lepinu naslednicu iz Kraljeva. To sam bila ja, sećam se da sam došla sa roditeljima i pevala sam pesmu „Poljubi me, dragi”. Kao i svako dete, nisam imala tremu – zaključila je muzička zvezda.