TI NISI BILO KOJA: Poznati pevač "bacio u trans" Andreanu Čekić, a u sve je umešan i Darko Lazić

ZORAN Stanković Kiza prošle godine se predstavio publici pesmom "Ti nisi bilo koja" i za kratko vreme osvojio slušaoce, a koliko je ovaj iskusni pevač, koji je dugo bio u senci poznatijih, cenjen među kolegama, najbolje pokazuje snimak sa skorašnje slave Darka Lazića.

Foto: Novosti

Tom prilikom Kiza je za goste pevao evergrin hitove domaćeg folka, ali je zapevao i svoju numeru "Ti nisi bilo koja", što je oduševilo sve, a posebno Andreanu Čekić, koja nije odolela, a da ne snimi njegovo izvođenje.

- Za mene je posebna čast kada me kolege pozovu na svoje proslave. Jedno takvo druženje bilo je nedavno kod Darka Lazića na slavi. U jednom trenutku počeo sam da pevam svoju pesmu "Ti nisi bilo koja" i to je bilo toliko emotivan trenutak da je Andreana Čekić upalila telefon da sve to snimi. Posao je posao, ali moje srce je puno kada u prisustvu kolega osetim da i oni doživljavaju emociju koju prenosim publici u svojim pesmama - rekao nam je Kiza za "Večernje novosti",, koji je pomenutu numeru snimio u produkciji Aleksandra Sofronijevića, a zanimljivo je da ga je naš proslavljeni harmonikaš, aranžer i producent i nagovorio da kroči na estradu.

- Sa Aleksandrom Sofronijevićem sam se upoznao na jednoj svadbi gde su me domaćini posebno angažovali da otpevam jedan blok sremačkih pesama. Posle toga je usledila još jedna svirka kod istih tih ljudi i na kraju svirke mi je Aca ponudio saradnju i rekao mi da je šteta da jedan takav vokal kao što sam ja ne snima autorske nove pesme. I mislim da sam napravio pravu stvar što sam se odlučio za njega da mi radi aranžman za ovu pesmu i mislim da će naša saradnja da traje još dugo - zaključio nam je Stanković, kome je numeru "Ti nisi bilo koja" komponovao naš poznati autor Ljubiša Kovačević, te je uspeh bio zagarantovan.