ČAK 250 KOSTIMA I PRESVLAČENJE ZA 30 SEKUNDI: Mjuzikl „Fantom iz opere“ u originalnom brodvejskom izvođenju na sceni Sava Centra (FOTO)

JEDAN od najpoznatijih svetskih mjuzikala, „Fantom iz opere“, u originalnom brodvejskom izvođenju, večeras će premijerno biti izveden u beogradskom Sava centru.

Dragan Milovanović

Ko nije uspeo da kupi ulaznice na vreme za večerašnju izvedbu, moći će da prisustvuje ovom muzičko scenskom spektaklu sve do 29. aprila, u večernjim, a tokom vikenda i dnevnim, terminima.

Reč je o mjuziklu Endrjua Lojda Vebera, zasnovanom na romanu Gastona Lerua, čija je radnja smeštena u Pariz 19. veka. To je dirljiva i mračna priča o maskiranom muzičkom geniju, skrivenom u podzemnim odajama Pariske opere, znanom kao Fantom, i njegovoj opsesiji mladom sopranistkinjom Kristin, u koju se zaljubljuje. Koristeći svoje mračne metode svim silama se trudi da od nje načini primadonu, podstičući bujanje njenog talenta.

Dragan Milovanović

Ovaj mjuzikl prvi put je izveden 1986. godine u Pozorištu njenog veličanstva u londonskom Vest end teatru, dok je prva adaptacija romana bila 1916, kroz nemački nemi film. “Fantom iz opere” je najnagrađivaniji mjuzikl Endrua Lojda Vebera, ovenčan sa više od 70 prestižnih priznanja, uključujući četiri Olivije i sedam Toni nagrada. Do sada ga je pogledalo više od 160 miliona ljudi širom sveta u 46 zemalja, 195 gradova i na 18 jezika, a ekipa broji više od sto članova. Fenomenalni specijalni efekti i oko 250 kostima dodatno obogaćuju ovo vanvremensko delo.

Imali smo priliku da tokom današnjeg prepodneva, pretpremijerno, u Plavoj dvorani Sava centra pogledamo tri scene iz slavnog mjuzikla i porazgovaramo sa učesnicima. Najpre smo videli izvođenje naslovne numere The Phantom of the opera u kojoj smo susreli glavnu junakinju, Kristin, i Fantoma dok u čamcu „plove“ scenom pevajući, sa zamkom u pozadini. Scenografija je zaista veličanstvena, u pravom smislu te reči, a, uz svu opremu, donet je i ogromni, raskošni luster, postavljen na plafon dvorane.

Dragan Milovanović

U narednoj sceni prisustvovali smo prosidbi, na vrhu kupole, uz izvođenje numere All I Ask of You. Naime, Raul (igra ga Britanac Dagi Karter), Kristinin momak, zaprosio ju je tokom svojevrsnog muzičkog dijaloga, uz veoma ubedljivo glumačko izvođenje. Poslednja scena „odvela“ nas je na rakošni maskenbal, praćen numerom Masquerade, u kom je veliki broj raznoliko kostimiranih učesnika igrao i pevao, ulazio i izlazio kroz vrata sa ogledalima, stvarajući nam utisak kao da smo i sami sa njima na bini.

Tokom sve tri scene muziku je izvodio orkestar od 14 članova, predvođen dirigentom i korepetirorom Benom Markom Tarnerom. Prema njegovim rečima, "Fantom iz opere" bez sumnje je jedna od najikoničnijih muzičkih partitura 20. veka.

- To je muzika u kojoj su strast, romantika i drama utkane u samu srž svake muzičke fraze. Po svojoj prirodi je operetska, sa jasnim trenucima gotovo prave opere u delima poput "Hanibala" i "Don Žuana", ali kroz čitavu partituru provejava i rokerski i pop duh - naročito u naslovnoj numeri - rekao je Tarner.

Dragan Milovanović

Asistentkinja reditelja, Sofija Mekavoj, objasnila je da komad prati putovanje Kristin Daje koja je "srce i duša" cele priče.

- Doživljavamo naraciju zajedno s njom, kao i uticaj likova koje sreće usput, naročito Fantoma, čiji je odnos s njom zasnovan na strahu, fascinaciji i istinskoj ljubavi prema muzici.

Glavna glumica, Australijanka Džordža Vilkinson, otkriva nam da još nisu stigli mnogo da vide od Beograda, ali kako jedva čeka posle premijere da razgleda grad.

- Večerali smo na obali reke, što je bilo fenomenalno - uz osmeh nam kaže Džordža.

Na pitanje da li je u nečemu slična Kristini, kaže da jeste, uz pojašnjenje:

- Ona prolazi veliko putovanje kroz ovu predstavu, na početku je veoma mlada i naivna, u žalosti zbog očeve smrti, a do kraja izvođenja pronalazi svoju unutrašnju snagu. Mogu da se poistovetim sa oba aspekta njene ličnosti. Reč je o univerzalnom pojmu odrastanja i shvatanja ko si.

250 kostima i preobuka za 30 sekundi Ekskluzivno smo zavirili i u garderobu, u bekstejdžu, gde nas je dočekao Bret Huper, glavni kostimograf. Objašnjava nam da u predstavi ima oko 250 kostima, ali to je zapravo hiljadu delova, jer svaki od njih je sačinjen od tri do pet, uključujući modne dodatke, nakit, maske, šešire… Kaže nam da su od materijala prisutni teški brokat, mnogo prelepe svile, somot… - Takav je bio vremenski period, morali smo da napravimo materijale tako da deluju kao da su iz te epohe. Imamo mnogo brzih preobuka, a najbrža traje 30 sekundi – otkiva nam Huper, dodajući da ponekad troje ljudi „radi“ na glumcu - jedan mu menja kostim, drugi cipele, treći kapu ili periku, tako da u proseku za minut-minut i po završe. Kao najdražu scenu izdvaja maskenbal, jer svako od glumaca mora da bude neko drugi, pa individualnost dolazi do izražaja. - Mnogo volim da pravim maske, to mi je omiljeno. Dobijem osnovu za svaku pa je ukrašavam po želji, imam slobodu da uradim to prema svojoj mašti. Obožavam svoj posao i presrećan sam što mogu da ga radim – iskreno kaže Bret Huper.

* Koliko dugo igrate rolu Kristin?

- Oko dve godine, sa pauzama, na ovoj turneji po celom svetu, gde sam obišla više od 10 zemalja. Uzbudljivo je, puna sam energije zbog predstave, čim muzika počne da svira osećam se živom u duši, volim je u potpunosti.

U kojoj meri ste rasli kroz ovu ulogu?

- Veoma dobro pitanje. Volela bih da vidim svoj video snimak od pre dve godine jer sam sigurna da mnoge stvari sada radim drugačije. To je proces koji ne primećuješ. Kako rastem kao osoba to utiče i nanačin izvođenja uloge.

U čemu vam je pomogla?

- Inspirativno je kako je Kristin pronašla svoju snagu do kraja predstave, odlučila je da vrati sebi moć i da se zauzme za sebe. To bih mogla da uključim u svoj život, da uradim isto.

Kao najtežu pesmu za izvođenje Džordža izdvaja Wishing You Were Somehow Here Again, jer je vrlo emotivna i tehnički zahtevna, a njena poruka za sve devojke ovog sveta glasi: - Možeš da nađeš unutrašnju snagu i nikada da se ne „zaglaviš“ u nekoj situaciji. Uvek ima izlaza i svetla na kraju tunela, budi snažna!

Dragan Milovanović

Porazgovarali smo i sa britanskim muzičarem, glumcem i kompozitorom Nadimom Namanom, koji dočarava lik Fantoma.

- On nije stvarna ličnost, ima dve osobe u sebi – kaže nam Naman i dodaje: - Fantoma iz opere je moj lik izmislio, da bi sebi dao moć. On u realnosti nema ništa, ni ljubav, ni porodicu, ni prijatelje. Živi u mraku u podzemnoj pećini i „izumeo“ je Fantoma da bi pripadao ovom svetu. Morao sam da naučim kako da igram obojicu. Jedan je harizmatičan, samouveren, sa maskom, a kada je skine, ko je on? Izgubljen, slomljen, ranjiv kao dete. Veoma su različiti i izazov je igrati ih obojicu. Zamorno je, ali zabavno.

Na pitanje šta mu je najzahtevnije prilikom izvođenja ove uloge Naman kaže da su u pitanju dve stvari:

- Priprema, jer nanošenje šminke i maske na moje lice znači da moram da dođem u pozorište dva sata pre svih, ne smem da govorim i pomeram se tokom toga, a kada se predstava završi moram da ostanem dok se sve to skine. Oko pet sati traje ceo proces, sa izvođenjem, što je fizički veoma zahtevno. Drugi „zahtevni“ deo vezan je za dve ličnosti koje se kriju u Fantomu. One imaju različite glasove, način na koji se kreću, pevaju, viču, konstatno se menjaju, pa moram da budem pažljiv i vodim računa o sebi van scene da bih sve to izneo. Da budem odmoran i zdrav – poručuje Naman.

Dragan Milovanović

Ističe i da je ovaj mjuzikl veoma specijalna predstava za njega:

- Mnogo puta bila je deo mog života tokom poslednjih 16 godina, učestvovao sam četiri puta, od zamene za Raula, preko uloge Raula do Fantoma. Svakih nekoliko godina me Fantom zove sebi ponovo. Postao je deo mog života, porodice, napravili smo prijateljstva kroz izvođenja, oblikovao me je, kao i moj život. Dobro je da, kako stariš, možeš da igraš novu ulogu u mjuziklu, tako da imaš razloga da se vratiš ponovo.