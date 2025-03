OSTAVIO JE MNOGO TOGA KVALITETNOG: Ilda Šaulić o odluci porodice da zaštiti ime i autorska prava Šabanovog lika i dela (FOTO)

BEZ kralja narodne muzike Šabana Šaulića ostali smo pre šest godina, ali njegova ostavština i ogromno muzičko bogatstvo koje je ostavio iza sebe i dalje je neprocenjivo blago srpske narodne muzike.



Posle tragične smrti kralja narodne muzike 2019. godine, porodica je odlučila da učini sve što je u njihovoj moći kako bi zaštitila ime i autorska prava ovog velikog umetnika.

Ostavio je more hitova, ali veliki broj pesama koje nisu dočekale da budu objavljene.

Folk zvezda i Šabanova naslednica, Ilda Šaulić za "Večernje novosti" istakla je da je porodica preduzela ozbiljne korake, kako bi osigurali prava na pesme koje je Šaban izvodio, jer su to mnogi zloupotrebljavali.

- Moja sestra Sanela se temeljno bavi svim onim što se tiče našeg oca, ali tu ima mnogo stvari koje moraju da se dovedu u red što se tiče njegovih pesama i izvođenja istih. Mnogo toga nije rešeno, polako sve to ide svojim tokom i mislim da ćemo uspeti da sve ono što se tiče našeg oca zaštitimo. Ostavio je mnogo toga kvaletnog, najboljeg iza sebe i smaram da drugi to ne treba da zloupotrebljavaju. Ima mnogo umetnika koji su vrhunski i koji bi isto to trebali da urade - zaključila nam je muzička zvezda.