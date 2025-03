ŽELJKO SAMARDŽIĆ IZVEO SUPRUGU NA BINU, PA ZAPLESALI: Predivne scene na koncertu - Ove trenutke posvetio njima (FOTO)

HILjADE srca u rasprodatoj Areni Zagreb u petak uveče kucala su u ritmu omiljenih hitova neponovljivog Željka Samardžića.

Foto: Marko Gelo

Već od prvih taktova hita "Zato kradem", atmosfera u dvorani bila je magična, a svaka pesma nosila je priču u kojoj su se prepoznali mnogi. Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Željko je noć započeo dirljivim obraćanjem publici:

- Dobra veče, Zagreb. Hvala vam, osećam se počastvovano što ste došli u ovako velikom broju. Srećan sam što je Arena prepuna. Vidim da ste nasmejani i raspoloženi, što me posebno raduje. Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se kada je pevač najavio pjesmu "Pokaži mi šta znaš" koju je za njega napisala neprežaljena Marina Tucaković pa je zaplesao sa suprugom Majom s kojom ljubav deli gotovo 50 godina.

- Marina me zvala jednu noć u dva sata i rekla da je napisala divnu pesmu za moju suprugu Maju. Kada sam pročitao tekst, shvatio sam da je to pesma za sve dame koje polako ulaze u neke ozbiljnije godine, da budu zavodljive i dopadljive svojim muškarcima. Popalite sva svetla na telefonima, napravimo zvezdano nebo. Majo moja, dođi da zaplešemo, nemoj da se stideti - rekao je emotivno Željko, a dok se publici se za to vrieme dešavala prosidba mladog para Paule i Ante, koje je njihov omiljeni pevač nakon koncerta ugostio u bakstejdžu. Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Posebno oduševljenje izazvao je dolazak prvog gosta iznenađenja, legendarne "Crvene jabuke" sa frontmenom Draženom Žerićem Žerom.

- Ljubav prema publici je nemerljiva, ali imam i kolege koje uvažavam i poštujem. Stiže moj dragi rođeni Mostarac, kao što sam i ja. Odavno nismo pevali "Aleju ljubavi" i večeras je idealna prilika za to - priznao je Samardžić.

- Hvala vam na ovako divnom dočeku, vidimo se na koncertu "Crvene jabuke" na istom ovom mestu - poručio je Žera. Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Potom je koncert dodatno začinio dolazak Kaliopi Bukle.

- Naš duet "Znam" je napravio veliki bum, ljudi ga biraju za prvi ples, TikTok je prepun. Ona je moja draga prijateljica sa vanserijskim vokalom, moja draga Kaliopi - kazao je Željko. Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Oduševljenje publike izazvao je dolazak popularnog Saše Matića koji je sa Željkom izveo njihov duet "Nekada i sad", ali i hit omiljenog Olivera Dragojevića.

- Sale moj dragi, znam da si non-stop na putu, da puno radiš... Čak i večeras ideš nazad jer već sutra imaš posla. Ovo ti ne zaboravljam, tvoj brat je uvijek uz tebe - poručio mu je Samardžić i dodao:

- Razmišljali smo što ćemo vam otpevati večeras i setili smo se predivne "Što to beše ljubav" koju je neprežaljena Marina Tucaković napisala za velikog Olivera Dragojevića. Večeras je pevamo njima u čast. Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Samardžić nije krio svoju ljubav prema Zagrebu, pa se prisetio svojih prvih nastupa u hrvatskoj metropoli.

- Za mene i moju ekipu Zagreb je odavno velika ljubavna adresa, uviek se setim 80-ih kad se održavala Univerzijada. Tad sam imao čast što sam pevao sa svojim bendom, od tad volim Zagreb i nosim ga u srcu - iskren je bio pevač.