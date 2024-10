MNOGO TOGA JE UZETO, TESTAMENT NISAM VIDEO: Bratanac Esme Redžepove o sudskom sporu i nasledstvu - "Otkrio sve i o 48-oro njene dece"

KRALjICA romske muzike, pevačica Esma Redžepova, ostavila je neizbrisiv trag na domaćoj i svetskoj muzičkoj sceni.

Iza Esme ostala je i nejasna sudbina bogatog nasleđa koje je pevačica ostavila.

Njena kuća u Skoplju, koja je nekada bila dom pun uspomena na jednu od najvećih vokalnih legendi regiona, danas je simbol propadanja i pravne neizvesnosti.

Smeštena u mirnom delu Skoplja, kuća je danas napuštena i okružena korovom, iz nje je odneto skoro sve, ostala je tek poneka uspomena, prenose domaći mediji.

Bratanac Esme Redžepove, Muamer Ramuš, poznatiji kao Cirko, iskreno je za domaće medije govorio o trenutnom stanju imovine, nasledstvu, kao i o sudskim sporovima koji se vode zbog njenog nasleđa.

- Kuća je stvarno zapuštena. Znam da su neki silom ušli, ima dosta ukradenih elemenata - nošnje, ploče, uspomene, plakati, medalje... Mnogo toga je uzeto iz kuće i o tome se takođe vodi sudski spor. Što se groba tiče, tačno je da je na početku bilo zapušteno, sada je poprilično sređen i mislim da je to njena bliža familija sredila. Čeka se sudska podela, kako će se završiti i ko će uzeti u svoje ruke da to profunkcioniše - otkrio je Cirko.

Nasledstvo Esme Redžepove, prema Cirkovim rečima, predmet je složenog pravnog procesa koji uključuje njenu užu porodicu, organizacije, ali i samu državu Makedoniju.

Iako se spekulisalo da je Esma svu svoju imovinu testamentom prepisala državi Makedoniji, njen bratanac nije mogao to da potvrdi.

- Vodi se sudski spor oko nasleđa - od kuće, imovine, muzičkih prava. Sud odlučuje ko je pravi naslednik, da li je to država, neko od usvojene dece ili uža porodica. Nisam video taj testament. Ljudi pričaju i pišu sve te stvari, ali ja ne znam tačno, zato se i vodi sudski spor o tome ko je pravni naslednik svega što je posedovala Esma - rekao je Cirko, napominjući da je pitanje ko je istinski naslednik još uvek nejasno i da se čeka konačna sudska odluka.

Esma Redžepova je tokom života usvojila 48-oro dece, od kojih su mnogi nastavili njen muzički put. Cirko je istakao da su njena deca uglavnom uspešni muzičari, iako nisu svi prisutni u javnosti.

- Sa nekom decom koja je ona priznala i usvojila sam u kontaktu, neki od njih nisu tu, neko živi u inostranstvu, ali zbog obaveza, što privatnih, što familijarnih, nismo u svakodnevnom kontaktu, ali kad se pruži prilika nađemo se, ispričamo, evociramo uspomene kako je bilo u to vreme i to je jedna tema tog razgovora, a to su Esma Redžepova i Stevo Teodosievski - istakao je Cirko, pa dodao:

- Uspešni su, njen sin Simeon, koji je ostao ovde. Ima svoju produkciju i radi u Belgiji. Neki od starijih muzičara više nisu sa nama, dok su drugi veoma uspešni. Postoji i pevačica koja je nasleđuje, koja je uz Esmu naučila repertoar i nastavila da izvodi pesme koje je Esma pevala - rekao je Cirko, potvrđujući da Esmin muzički nasleđeni bend i dalje funkcioniše, prenoseći njene pesme na nove generacije.

Iako su neki delovi Esminog života i karijere nastavljeni, njeno nasledstvo ostaje pod senkom pravne borbe koja još uvek traje.

Pitanje ko će na kraju biti proglašen za pravog naslednika, kao i ko će preuzeti odgovornost za održavanje njenog nasleđa, ostaje otvoreno.

Kao i mnoge druge velike zvezde, Esma Redžepova, koja je tokom života bila proglašena za kraljicu romske muzike i jedan od najboljih vokala na svetu, suočila se sa sudbinom gde je njeno nasledstvo podložno sudskim procesima i privatnim interesima.

Dok se čeka sudska odluka, kuća Esme Redžepove i dalje ostaje svedok vremena koje je prošlo, a njena muzika nastavlja da živi kroz one koji su je voleli i poštovali.

