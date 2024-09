PREBLEDEO JE I POČEO DA VIČE NA MENE: Stevan Anđelković slučajno nasamario Darka Filipovića

PRVA sezona „Zvezda Granda“ bila je najpopularnija i iznedrila je šest fantastičnih pevača i velikih zvezda, među kojima je i Steva Anđelković.

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Večiti dečak, kako Stevu Anđelkovića zovu, tvdri da je sa prvom postavom „Zvezda Granda“ doživeo mnogo zgoda i nezgoda, a jednu sa Darkom Filipovićem pamtiće do kraja života.

Foto: ATA images, Jutjub printskrin/RTS Muzika - Zvanični kanal, Profimedia

Kako je istakao za Grand, bio je najmlađi i najrasejaniji pevač u postavi koja je tokom velikih turneja živela na točkovima.

Foto: ATA images

Ipak,povratak sa jedne američke turneje ostao mu je i dan danas u sećanju.

–Američka turneja se završila i mi smo iz Čikaga putovali za Beograd, sa tim što smo presedali u Parizu. Kako je moj kolega Darko Filipović imao mnogo ručnog prtljaga, zamolio me je da mu unesem u avion jednu torbicu. I ja sam pristao. A, inače, važim za najrasejanijeg u ekipi. Uneo sam torbicu u avion, smestio u kasetu i seo. Po sletanju na pariski aerodrom, imali smo malo vremena za presedanje u avion za Beograd, pa smo istrčali u žurbi. Kada smo ulazili u avion pita me Darko: „Gde je moja torbica?“, tek tada sam shvatio da sam je ostavio u prethodnom avionu– prisetio se Steva za Grand i nastavio:

–Kažem ja njemu: „Joj, ja sam je zaboravio!“, a on će na to: „Ma, da dobra ti je šala, daj mi torbicu!“ Objasnio sam mu da sam je stvarno zaboravio i da se ne šalim. Onda je on najpre prebledeo, pa je počeo da viče na mene kako sam uspeo da ostavim torbicu. Ja sam mu na to odgovorio: „Pa, nisam ti ja kriv što si dao torbicu meni, kad već znaš kakav sam!“. Kada smo stigli u Beograd, on je pozvao aerodrom u Parizu, našli su mu torbicu i poslali. Na kraju, se sve dobro završilo.

(GRAND)

BONUS VIDEO:

OVO JE NAGRADA ZA SAV TRUD: Uroš Živković kao pravi "mladi kafanac" osvojio "Roštiljijadu"