Republika Srpska

SARAJEVO BI TUTORA, A BANJALUKA PROTIV: Na sednici Saveta za implementaciju mira u BiH odlučivaće se o nasledniku Šmita

Srđan Mišljenović

03. 06. 2026. u 06:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SEDNICA Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira u BiH (PIK) održaće se danas i sutra u Sarajevu, a na kraju zasedanja očekuje se ime novog visokog predstavnika u BiH. Postoji opcija i da članice PIK kao privremeno rešenje za naslednika Kristijana Šmita imenuju prvog zamenik visokog predstavnika za Brčko distrikt Luisa Krišoka, američkog diplomatu. Što se tiče ostalih kandidata, izdvajaju se tri imena. Francuska uz podršku Nemačke forsira Renea Trokaza.

САРАЈЕВО БИ ТУТОРА, А БАЊАЛУКА ПРОТИВ: На седници Савета за имплементацију мира у БиХ одлучиваће се о наследнику Шмита

Sednica PIK foto printskrin BHRT

Antonio Zanardi Lendi je italijanski diplomata koga je kandidovao službeni Rim. Lendi ima i podršku SAD, koje su spremile i alternativu ako on ne prođe. Reč je o Vilijamu Rugeru, zvaničniku administracije predsednika SAD Donalda Trampa.

BiH je podeljena oko naslednika Šmita. Političko Sarajevo uveliko traži reakciju PIK i da se imenuje Šmitov naslednik, dok iz Srpske traže da se konačno zatvori Kancelarija visokog predstavnika (OHR) i da domaći političari bez stranih tutora odlučuju o BiH.

Siniša Karan, predsednik RS, kaže da je BiH država čija je politička stvarnost godinama funkcionisala u formi poluprotektorata, uz neizvesnost kada će takav model upravljanja biti završen.

- Najveći problem je što je deo političkih struktura u Sarajevu u takvom modelu pronašao politički okvir koji mu odgovara. Umesto unutrašnjeg dogovora, uporno su insistirali na međunarodnim intervencijama kao načinu rešavanja unutrašnjih sporova. To je politika održavanja trajne zavisnosti BiH od spoljnog faktora - ističe Karan.

IZ podržava OHR

ISLAMSKA zajednica (IZ) BiH oglasila se povodom sednice PIK i poručila da je preuranjeno zatvaranje ili ograničavanje mandata OHR ozbiljna pretnja stabilnosti i prosperitetu BiH, te bi takva ishitrena odluka ugrozila bezbednost i ekonomski razvoj.

Zlatko Knežević, član Venecijanske komisije i bivši sudija Ustavnog suda BiH kaže da kada su u pitanju uticaji na izbor visokog predstavnika u BiH, ne treba zaboraviti da je i sam Dejtonski sporazum kreiran od SAD.

- I svi potezi bivših visokih predsednika bili su u koordinaciji, a možda i uz odobrenje SAD. Radi se o svetskoj diplomatskoj supersili. Kada je u pitanju EU, odnosno Savet Evrope, ako dođe do konsenzusa, onda se preuzima velika obaveza. Kada je u pitanju Rusija, sasvim sigurno da se sa njima konsultovalo po svim pitanjima - naglasio je Knežević.

Nenad Stevandić, predsednik NS RS kaže da je došao i kraj OHR-u.

- Da li će se on ugasiti ove ili sledeće godine, kako će to sve izgledati, to više nije toliko ni bitno, to je deo procesa - rekao je Stevandić.

Povodom sednice PIK u BiH su stigli ministar za Evropu u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske Benjamin Hadad i ministar za Evropu Njemačke Ginter Krihbaum.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti
Ostali sportovi

0 8

UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome više od četiri godine, Rusija je bila na udaru mnogih sankcija. Ipak, iako se "specijalna vojna operacija", kako Ruska Federacija naziva taj krvavi sukob, nastavlja - najnovije vesti koje objavljuje jedno rusko ministarstvo - oduševilo je celu zemlju, a šokiralo Ukrajince.

02. 06. 2026. u 20:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ I SRBIJA SU SE UPISALI NA GEOPOLITIČKU MAPU SVETA Stevandić za Novosti: Pogledajte semafor na kojem više nema Šmita!
Republika Srpska

0 1

"VUČIĆ I SRBIJA SU SE UPISALI NA GEOPOLITIČKU MAPU SVETA" Stevandić za "Novosti": Pogledajte semafor na kojem više nema Šmita!

DEKLARACIJA o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, koja je usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odraz je jedinstvenog pogleda iz RS bez obzira na to da li je u pitanju vlast ili opozicija. Dve najveće opozicione partije, Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa, koje predstavljaju realno mišljenje opozicionog bloka, glasale su zajedno sa vladajućom većinom i imali su dvotrećinsku podršku deklaraciji.

02. 06. 2026. u 09:01

ISPOMOĆ U NEPOGODAMA: U Banjaluci odlučili da uvedu civilni rok za obuku mladih od 18 do 25 godina
Republika Srpska

0 0

ISPOMOĆ U NEPOGODAMA: U Banjaluci odlučili da uvedu civilni rok za obuku mladih od 18 do 25 godina

KAKO pružiti prvu pomoć, napraviti kamp, napuniti i slagati vreće sa peskom u slučaju poplava, a kako reagovati u slučaju požara i zemljoteresa, samo su neke od veština koje će učiti mladići i devojke od 18 do 25 godina koji se prijave za civilni rok u Banjaluci. Rok za prijave je otvoren do 24. juna ove godine. Gradonačelnik Draško Stanivuković pozvao je mlade da se prijave za obuku, ističući da taj program predstavlja važan korak ka stvaranju odgovornog i stabilnog društva.

02. 06. 2026. u 06:45

Politika
Tenis
Fudbal
Nova istorija srpske košarke uz podršku kompanije Meridianbet

Nova istorija srpske košarke uz podršku kompanije Meridianbet