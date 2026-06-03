SARAJEVO BI TUTORA, A BANJALUKA PROTIV: Na sednici Saveta za implementaciju mira u BiH odlučivaće se o nasledniku Šmita

SEDNICA Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira u BiH (PIK) održaće se danas i sutra u Sarajevu, a na kraju zasedanja očekuje se ime novog visokog predstavnika u BiH. Postoji opcija i da članice PIK kao privremeno rešenje za naslednika Kristijana Šmita imenuju prvog zamenik visokog predstavnika za Brčko distrikt Luisa Krišoka, američkog diplomatu. Što se tiče ostalih kandidata, izdvajaju se tri imena. Francuska uz podršku Nemačke forsira Renea Trokaza.

Sednica PIK foto printskrin BHRT

Antonio Zanardi Lendi je italijanski diplomata koga je kandidovao službeni Rim. Lendi ima i podršku SAD, koje su spremile i alternativu ako on ne prođe. Reč je o Vilijamu Rugeru, zvaničniku administracije predsednika SAD Donalda Trampa.

BiH je podeljena oko naslednika Šmita. Političko Sarajevo uveliko traži reakciju PIK i da se imenuje Šmitov naslednik, dok iz Srpske traže da se konačno zatvori Kancelarija visokog predstavnika (OHR) i da domaći političari bez stranih tutora odlučuju o BiH.

Siniša Karan, predsednik RS, kaže da je BiH država čija je politička stvarnost godinama funkcionisala u formi poluprotektorata, uz neizvesnost kada će takav model upravljanja biti završen.

- Najveći problem je što je deo političkih struktura u Sarajevu u takvom modelu pronašao politički okvir koji mu odgovara. Umesto unutrašnjeg dogovora, uporno su insistirali na međunarodnim intervencijama kao načinu rešavanja unutrašnjih sporova. To je politika održavanja trajne zavisnosti BiH od spoljnog faktora - ističe Karan.

IZ podržava OHR ISLAMSKA zajednica (IZ) BiH oglasila se povodom sednice PIK i poručila da je preuranjeno zatvaranje ili ograničavanje mandata OHR ozbiljna pretnja stabilnosti i prosperitetu BiH, te bi takva ishitrena odluka ugrozila bezbednost i ekonomski razvoj.

Zlatko Knežević, član Venecijanske komisije i bivši sudija Ustavnog suda BiH kaže da kada su u pitanju uticaji na izbor visokog predstavnika u BiH, ne treba zaboraviti da je i sam Dejtonski sporazum kreiran od SAD.

- I svi potezi bivših visokih predsednika bili su u koordinaciji, a možda i uz odobrenje SAD. Radi se o svetskoj diplomatskoj supersili. Kada je u pitanju EU, odnosno Savet Evrope, ako dođe do konsenzusa, onda se preuzima velika obaveza. Kada je u pitanju Rusija, sasvim sigurno da se sa njima konsultovalo po svim pitanjima - naglasio je Knežević.

Nenad Stevandić, predsednik NS RS kaže da je došao i kraj OHR-u.

- Da li će se on ugasiti ove ili sledeće godine, kako će to sve izgledati, to više nije toliko ni bitno, to je deo procesa - rekao je Stevandić.

Povodom sednice PIK u BiH su stigli ministar za Evropu u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske Benjamin Hadad i ministar za Evropu Njemačke Ginter Krihbaum.