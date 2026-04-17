Srbi kod Drvara na meti migranata: Oštećena imovina povratnika u Federaciji BiH
SRPSKI povratnici u selu Trubar kod Drvara zabrinuti su za bezbednost nakon što su u poslednjih nekoliko dana migranti obili na desetine kuća u ovom selu i Crkvu Rođenja Presvete Bogorodice. Migranti su iz kuća nosili sve što su mogli poneti sa sobom od hrane pa do raznih predmeta i odeće. Zbog nesigurnosti, neki od povratnika odlučili su da zaključaju kuće i ponovo napuste svoje domove i vrate se u Srpsku i Srbiju.
- Kuće su provaljene i obijeni prozori. U gornjoj kući gde ja imam ključ od rođaka, kod njih sam videla da su kroz prozor ušli, da su isprevrtali stvari, odneli šta im je trebalo. Provalili su i u šupu - ispričala je Milena Rokvić, meštanka Trubara.
Dragan Zeljković, meštanin Trubara, kaže da su migranti provalili u crkvu i tu su prespavali.
- Došli su iz pravca Hrvatske, jer je udaljenost možda dva kilometra od granice - kaže Zeljković.
Meštani ovog sela kažu da su uplašeni i da se ne osećaju bezbedno u vlastitim domovima. Napadima i neprijatnim situacijama Srbi u Federaciji su izloženi godinama. Mnogi od njih prošli su bez reagovanja policije ili lokalnih vlasti.
Ne preduzimaju ništa
ĐORĐE Radanović, predsednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH, kaže da, nažlost, vlasti u Federaciji godinama ne preduzimaju ništa da zaštite srpsko stanovništvo u pograničnom pojasu ka Hrvatskoj, prepuno migranata.
- Imamo situaciju da su migranti došli iz Azije da napadnu na srpsku bedu i sirotinju, da im otmu pare što su za sanduke ostavili. Šta je sledeće, da li će neko nastradati pa tek onda da se reaguje - pita Radanović.
Prema rečima Gorana Broćete, delegata u Domu naroda Federacije, federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, obećao je da će se uključiti u rešavanje ove situacije.
- Pozvao sam telefonom ministra unutrašnjih poslova, koji je čvrsto obećao da će se uključiti u ovaj slučaj, jer po izjavama meštana još uvek se niko nije pojavio od vlasti USK, odnosno institucija koje treba da se bave ovim slučajevima - rekao je Broćeta.
Dušica Runić, načelnica Drvara apelovala je na MUP kantona i policiju u kojoj je nadležnost to, da se na neki način povećaju patrole, da državna Granična služba koja je u nadležnosti BiH, da napokon zaposli dovoljan broj ljudi da se obezbedi obližnji granični pojas između BiH i Hrvatske.
