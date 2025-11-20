UGLJEVIK PAMTI PREMINULE MEDICINARE: Junaci u ratu i miru
UOČI krsne slave Doma zdravlja Ugljevik-Aranđelovdana, služenju je parastos za 30 preminulih radnika ove e i dve civilne žrtve rata.
Rukovodstvo, zaposleni i članovi porodica upalili su sveće i odali poštovanje onima koji su svojim radom i požrtvovanošću ostavili trajni trag u zdravstvu Ugljevika.
Direktor Doma zdravlja Cvjetana Dragonjić naglasila je da ova tradicija pokazuje da se ne zaboravljaju ljudi koji su stvarali i gradili ustanovu kroz decenije postojanja, a posebno u teškim godinama rata.
-Naša je moralna i ljudska obaveza da čuvamo uspomenu na njih, da nastavimo njihovim putem i brinemo o generacijama koje dolaze. Dom zdravlja Ugljevik ima snagu i tradiciju upravo zahvaljujući tim ljudima i njihovoj posvećenosti pacijentima-rekla je Dragonjićeva.
