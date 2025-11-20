Republika Srpska

UGLJEVIK PAMTI PREMINULE MEDICINARE: Junaci u ratu i miru

В Митрић

20. 11. 2025. u 11:32

UOČI krsne slave Doma zdravlja Ugljevik-Aranđelovdana,  služenju je parastos za 30 preminulih radnika ove e i dve civilne žrtve rata.

УГЉЕВИК ПАМТИ ПРЕМИНУЛЕ МЕДИЦИНАРЕ: Јунаци у рату и миру

V Mitrić

Rukovodstvo, zaposleni i članovi porodica upalili su sveće i odali poštovanje onima koji su svojim radom i požrtvovanošću ostavili trajni trag u zdravstvu Ugljevika.

Direktor Doma zdravlja Cvjetana Dragonjić naglasila je da ova tradicija pokazuje da se ne zaboravljaju ljudi koji su stvarali i gradili ustanovu kroz decenije postojanja, a posebno u teškim godinama rata.

-Naša je moralna i ljudska obaveza da čuvamo uspomenu na njih, da nastavimo njihovim putem i brinemo o generacijama koje dolaze. Dom zdravlja Ugljevik ima snagu i tradiciju upravo zahvaljujući tim ljudima i njihovoj posvećenosti pacijentima-rekla je Dragonjićeva.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRPSKA STOJI IZA DEJTONA: Tri decenije od parafiranja mirovnog sporazuma u američkoj bazi u Ohaju
Republika Srpska

0 0

SRPSKA STOJI IZA "DEJTONA": Tri decenije od parafiranja mirovnog sporazuma u američkoj bazi u Ohaju

REPUBLIKA Srpska može i mora da spreči otimanje dejtonskih nadležnosti. RS je od svog nastanka, a naročito od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, izložena pritiscima da se njene nadležnosti prenesu na nivo BiH, najčešće mimo Ustava i propisane procedure. Tako je stvoren paralelan ustavni sistem, različit od onoga što piše u Aneksu 4 Dejtonskog sporazuma.

20. 11. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO SE NASLEĐUJE SLAVA? Sveštenik objašnjava pravilo - šta ako otac ima samo ćerke?

KAKO SE NASLEĐUJE SLAVA? Sveštenik objašnjava pravilo - šta ako otac ima samo ćerke?