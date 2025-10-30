Republika Srpska

HAPŠENJE U AKCIJI "SPARTA", PRONAĐEN KOKAIN: Tužilac na potezu

Novosti online

30. 10. 2025. u 16:23

LICE iz Prijedora čiji su inicijali D. R. uhapšeno je u akciji "Sparta" nakon što je kod njega pronašla kokain.

ХАПШЕЊЕ У АКЦИЈИ СПАРТА, ПРОНАЂЕН КОКАИН: Тужилац на потезу

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ovo lice uhapšeno je u okviru akcije u kojoj su od dva lica oduzeta 23 grama kokaina, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, osumnjičeno lice D. R. danas će biti predato tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

(RTRS)

