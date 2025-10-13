NAKON TEŠKE BOLESTI: Preminuo Goran Mitrović
U BANjALUCI je, nakon duge i teške bolesti, u 59. godini preminuo dugogodišnji radnik Radio televizije Republike Srpske Goran Mitrović.
U RTRS-u je radio od 1998. godine, kratko kao sportski novinar, a potom kao šef arhiva.
Goran Mitrović, biće sahranjen sutra u 12 časova na banjalučkom groblju Sjenice, na Rebrovcu.
(RTRS)
