Republika Srpska

NAKON TEŠKE BOLESTI: Preminuo Goran Mitrović

Novosti online

13. 10. 2025. u 17:23

U BANjALUCI je, nakon duge i teške bolesti, u 59. godini preminuo dugogodišnji radnik Radio televizije Republike Srpske Goran Mitrović.

U RTRS-u je radio od 1998. godine, kratko kao sportski novinar, a potom kao šef arhiva.

Goran Mitrović, biće sahranjen sutra u 12 časova na banjalučkom groblju Sjenice, na Rebrovcu.

(RTRS)

