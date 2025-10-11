HRVATSKOJ KOMPANIJI 35 MILIONA KM ZA RASVETU U BANJALUCI: Stanivuković potpisao odluku iako je Skupština grada protiv

DRAŠKO Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, ignorisao je zaključke Skupštine grada i dodelio firmi "Končar" iz Hrvatske 35 miliona maraka vredan tender za rekonstrukciju javne rasvete. On je potpisao odluku kojom se prihvata predlog Komisije za javne nabavke koja je dala predlog da se "Končaru" dodeli ugovor.

Foto A. Čavić

Podsećamo, odbornici Skupštine grada Banjaluka nedavno su usvojili set zaključaka kojima su tražili da se tender obustavi, jer je štetan i jer se njime favorizuje samo jedna kompanija.

Dragan Lukač, šef Kluba odbornika SNSD u Skupštini grada Banjaluka, kaže da je Stanivuković ignorisao odluke Skupštine i potpisao najštetniji ugovor u istoriji grada vredan 35 miliona KM sa hrvatskom firmom "Končar".

- Kao što do sada nije hteo da izvrši nijednu odluku Skupštine grada, poput javnog prevoza, vrtića, evo sada i ovog najštetnijeg ugovora u istoriji grada. Nikad nije potpisan štetniji ugovor za građane. Ipak je to uradio, jer je očito interes koji ima od tog posla jači od interesa grada i Banjalučana - kaže Lukač.

Podsetio je da je idejnim projektom koji je naručio Grad definisano da je za rekonstrukciju javne rasvete potrebno 13 miliona KM, što je, kako je naveo, preko noći dostiglo 35 miliona KM.

Zamena i održavanje STANIVUKOVIĆ je pojasnio da će firme koje će raditi ovaj posao zameniti svu rasvetu za nekoliko meseci, a koja će Gradu služiti 15 godina, i uz to će je i održavati. - Grad neće imati nikakvu obavezu osim redovnog izmirivanja troškova za električnu energiju. Zahvaljujući ovom modelu rasvete i nakon 15 godina mi ćemo i dalje ostvarivati uštede na električnoj energiji - rekao je on.

Prema njegovim rečima, iz tog razloga održana je vanredna sednica Skupštine grada kako bi se ukazalo da je reč o nameštenim tenderima i "kriminalnim delatnostima na štetu Grada".

Stanivuković je ranije izjavio da je projekat nove javne rasvete u Banjaluci "najefikasniji, najpovoljniji i najbolji u istoriji Srpske".

- Kroz ovaj projekat Banjaluka će dobiti moderniju rasvetu i uz to ostvariće značajne uštede. Biće zamenjeno 26.000 sijalica, što će Gradu doneti značajne uštede na električnoj energiji, te ćemo umesto 4,3 miliona KM koliko se godišnje izdvaja za struju, izdvajati oko milion KM manje - istakao je Stanivuković.