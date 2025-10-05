DODIK: Srpska priprema izveštaj koji će Rusija predstaviti u Savetu bezbednosti UN
RUSIJA kao garant Dejtonskog sporazuma ima pravo da pokrene raspravu u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH, a Republika Srpska priprema izveštaj koji će Rusija predstaviti na sednici, rekao je predsednik Milorad Dodik.
On je napisao na Instagramu da je tokom ove sedmice boravio u Sočiju, gde sam imao sastanak s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i prisustvovao plenarnoj sednici Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj".
Dodik je izjavio u petak da je zamolio Putina da Republiku Srpsku ne prepusti birokratama iz Brisela u trenucima kada se postavljaju temelji budućeg mira.
- Zamolio sam predsednika Putina da ne propusti priliku na tom nivou o kojem sam vam govorio i da nas ne ostave na milost i nemilost drugorazrednim birokratama iz Brisela koji nas i dalje guše i ne dozvoljavaju nam da normalno živimo - rekao je Dodik ruskoj televiziji Raša tudej.
Ranije je saopšteno da su se Dodik i Putin sastali u Sočiju.
Ruski predsednik je, tokom sastanka sa Dodikom, opisao situaciju u Republici Srpskoj i BiH kao tešku, prenela je RIA Novosti.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)