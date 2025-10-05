DODIK: Srpska priprema izveštaj koji će Rusija predstaviti u Savetu bezbednosti UN

RUSIJA kao garant Dejtonskog sporazuma ima pravo da pokrene raspravu u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH, a Republika Srpska priprema izveštaj koji će Rusija predstaviti na sednici, rekao je predsednik Milorad Dodik.

AP Photo/Leo Correa

On je napisao na Instagramu da je tokom ove sedmice boravio u Sočiju, gde sam imao sastanak s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i prisustvovao plenarnoj sednici Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj".

Dodik je izjavio u petak da je zamolio Putina da Republiku Srpsku ne prepusti birokratama iz Brisela u trenucima kada se postavljaju temelji budućeg mira.

- Zamolio sam predsednika Putina da ne propusti priliku na tom nivou o kojem sam vam govorio i da nas ne ostave na milost i nemilost drugorazrednim birokratama iz Brisela koji nas i dalje guše i ne dozvoljavaju nam da normalno živimo - rekao je Dodik ruskoj televiziji Raša tudej.

Ranije je saopšteno da su se Dodik i Putin sastali u Sočiju.

Ruski predsednik je, tokom sastanka sa Dodikom, opisao situaciju u Republici Srpskoj i BiH kao tešku, prenela je RIA Novosti.