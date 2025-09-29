DODIK POTVRDIO: SNSD će izaći na prevremene predsedničke izbore
PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je danas da će SNSD izaći na prevremene predsedničke izbore u Srpskoj, a kandidata će predložiti nakon konsultacija sa koalicionim partnerima.
- Smatram i veoma sam odlučan u tome da se bavim politikom koja je do sada branila Republiku Srpsku. Ove politike su pokazale da SNSD i ja nismo vodili računa o svom ličnom komoditetu i da smo branili imovinu Republike Srpske i njen status. Branili smo ono što je stvoreno 1992. godine - rekao je Dodik.
On je istakao da treba izaći na prevremene izbore za predsednika Republike Srpske da bi se sprečio pokušaj devastacije i destabilizacije Srpske".
- SNSD što pre treba da u Narodnoj skupštini Republike Srpske predloži odluku da bude izabran vršilac dužnosti predsednika Srpske do prevremenih izbora, a možda i duže - rekao je Dodik na sednici Glavnog odbora SNSD.
Odluka o izlasku SNSD na prevremene izbore doneta je jednoglasno.
(Tanjug)
