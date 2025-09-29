Republika Srpska

DODIK POTVRDIO: SNSD će izaći na prevremene predsedničke izbore

В. Н.

29. 09. 2025. u 10:29

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je danas da će SNSD izaći na prevremene predsedničke izbore u Srpskoj, a kandidata će predložiti nakon konsultacija sa koalicionim partnerima.

ДОДИК ПОТВРДИО: СНСД ће изаћи на превремене председничке изборе

Milorad Dodik foto BZdrinja

- Smatram i veoma sam odlučan u tome da se bavim politikom koja je do sada branila Republiku Srpsku. Ove politike su pokazale da SNSD i ja nismo vodili računa o svom ličnom komoditetu i da smo branili imovinu Republike Srpske i njen status. Branili smo ono što je stvoreno 1992. godine - rekao je Dodik.

On je istakao da treba izaći na prevremene izbore za predsednika Republike Srpske da bi se sprečio pokušaj devastacije i destabilizacije Srpske".

- SNSD što pre treba da u Narodnoj skupštini Republike Srpske predloži odluku da bude izabran vršilac dužnosti predsednika Srpske do prevremenih izbora, a možda i duže - rekao je Dodik na sednici Glavnog odbora SNSD.

Odluka o izlasku SNSD na prevremene izbore doneta je jednoglasno.

(Tanjug)

Najnovije iz rubrike

BRISEL PREGOVARA SAMO SA SARAJEVOM: Oštre reakcije iz RS na posetu BiH Marte Kos, evropskog komesara
Republika Srpska

0 0

BRISEL PREGOVARA SAMO SA SARAJEVOM: Oštre reakcije iz RS na posetu BiH Marte Kos, evropskog komesara

TRODNEVNA poseta BiH, evropske komesarke za proširenje Marte Kos, ostala je u senci njenih optužbi Republike Srpske za navodni secesionizam i neustavno delovanje, kao i poruke da ne želi da razgovara sa predsednikom RS Miloradom Dodikom. Poseta Kosove i odabir sagovornika gde su prednjačili bošnjački političari pokazala je da Brisel želi samo razgovor sa Sarajevom o evropskom putu BiH, dok se zaobilazi Banjaluka, iako je najviše evropskih zakona predloženo i usvojena na predlog političara iz Srpske, poruka je iz institucija RS.

27. 09. 2025. u 05:00

OKRUŽNI SU BANJALUKA PRIHVATIO NAGODBU:Đermanović za Čolićevo ubistvo dobija sedam i po godina zatvora
Republika Srpska

0 0

OKRUŽNI SU BANJALUKA PRIHVATIO NAGODBU:Đermanović za Čolićevo ubistvo dobija sedam i po godina zatvora

JOVICA Đermanović (48), optuženi za ubistvo Save Čolića (38) u banjalučkom naselju Lauš, sklopio je sporazum o priznanju krivice po kojem će biti osuđen na jedinstvenu kaznu od sedam i po godina zatvora. Prema sporazumu, koji je prihvatio Okružni sud u Banjaluci, Đermanoviću će za ubistvo u stanju bitno smanjene uračunljivosti dobiti sedam godina zatvora, a za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja osam meseci.

27. 09. 2025. u 05:00

