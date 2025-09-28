Republika Srpska

SDS izlazi na Šmitove izbore

Novosti online

28. 09. 2025. u 20:30

SRPSKA demokratska stranka predložila je Branka Blanušu za kandidata na tzv. prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske u novembru, javlja RTRS.

Foto SM

Blanuša je profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci. Odluku o njegovom imenovanju je glavni odbor SDS usvojio jednoglasno, što je potvrdio i v.d. predsednika stranke, Jovica Radulović.

Radulović je rekao je novinarima da će u narednim danima obaviti razgovore sa svim opozicionim strankama i zatražiti da podrže Blanušu, prenosi RTRS.

Ovim je SDS i zvanično priznao da će učestvovati na tzv. prevremenim izborima, koje je Centralna izborna komisija BiH raspisala za 23. novembar.

Posle odluke Suda BiH da Dodika proglasi krivim zbog nepoštovanja nametnutih rešenja nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita i zabrani mu da se bavi politikom šest godina, CIK je donela odluku o oduzimanju mandata Dodiku.

Banjaluka je odbacila sve ove odluke, tvrdeći da je Dodika izabrao narod, kao i da je po Ustavu on jedini legitimni predsednik Srpske.

Prošle sedmice je Narodna Skupština Republike Srpske prepustila strankama da samostalno odluče o svom učešću na izborima koje je raspisao CIK.

- Pozivaju se sve stranke da razmotre svoje učešće u kontekstu zaštite srpskog naroda i Republike Srpske od mogućih štetnih posledica - navodi se u zaključku NSRS.

Referendum na kojem će se građani Srpske izjasniti o odlukama Kristijana Šmita i Suda BiH zakazan je za 25. oktobar.

Iz Banjaluke je u više navrata rečeno da je jedini koji krši zakone i Dejtonski sporazum Kristijan Šmit.

