TEŠKA SAOBRAĆAJKA: Vozač poginuo

17. 09. 2025. u 18:44

VOZAČ iz Bijeljine čiji su inicijali Č.S. poginuo je kada je automobil kojim je upravljao sleteo sa puta na lokalnom putu u semberskom mestu Glavičorak, saopšteno je iz bijeljinske Policijske uprave.

U ovoj saobraćajnoj nesreći teško je povrijeđen Bijeljinac čiji su inicijali M.S. koji je bio putnik u automobilu.

Udes se dogodio danas u 13.55 časova, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

