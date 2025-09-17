TEŠKA SAOBRAĆAJKA: Vozač poginuo
VOZAČ iz Bijeljine čiji su inicijali Č.S. poginuo je kada je automobil kojim je upravljao sleteo sa puta na lokalnom putu u semberskom mestu Glavičorak, saopšteno je iz bijeljinske Policijske uprave.
U ovoj saobraćajnoj nesreći teško je povrijeđen Bijeljinac čiji su inicijali M.S. koji je bio putnik u automobilu.
Udes se dogodio danas u 13.55 časova, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.
(SRNA)
