PRVA CIVILNA ŽRTVA RATA: U Brodu obeležene 34 godine od ubistva Vojislava Goranovića
KOD spomen-ploče u krugu nekadašnjeg građevinskog preduzeća "Gramat" u Gornjem Klakaru kod Broda danas je odata počast prvoj civilnoj žrtvi proteklog rata Vojislavu Goranoviću, koji je poginuo 16. septembra 1991. godine na radnom mestu od artiljerijske granate ispaljene iz Hrvatske.
Predsednik Skupštine Boračke organizacije Brod Radislav Kokić rekao je da je Goranović bio prva civilna žrtva rata koji se kasnije rasplamsao u BiH.
- Vojislav bio izuzetan čovek i stručnjak, mi smo dužni da ga se sećamo. Lokalna uprava mu je u znak sjećanja dodelila ulicu u našoj opštini - rekao je Kokić.
On je podsetio da je Vojislav radio u "Đuri Đakoviću" u Slavonskom Brodu, sve do dolaska HDZ-a na vlast u Hrvatskoj, kada je počelo proterivanje Srba.
Kod spomen-ploče postavljene u znak sećanja na Vojislava Goranovića danas je položeno cveće, a pomenu je prisustvovala i njegova supruga Ružica, koja je rekla da joj je teško i posle više od trideset godina, ali da joj bude lakše kada vidi da sećanje na Vojislava sa njom dele i mnogi drugi.
Cveće pored spomen-obeležja položili su članovi porodice Vojislava Goranovića, predstavnici opštinske Boračke organizacije, predstavnici lokalne vlasti i mnogi drugi.
(SRNA)
