DODIK O SITUACIJI U BiH: Jedina kolonija u Evropi

BiH je jedina kolonija u Evropi i jedina je civilizacijska i ljudska pravda da se razdvoji, poručio je predsednik Milorad Dodik gostujući u veoma gledanom podkastu Lare Logan.

Dodik je naglasio da Republika Srpska neće dozvoliti politički proces transfera vlasti, jer ne želi da muslimani budu ti koji će odlučivati o sudbini srpskog naroda.

U više od dva časa intervjua, Dodik je otvoreno govorio o pritiscima sa Zapada, političkom progonu kojem je izložen, posebno iz redova američkih demokrata, zbog njegove otvorene podrške Donaldu Trampu.

Dodik je poručio da je američki predsednik Donald Tramp čovek koji svetu može da donese mir i stabilizaciju, odnosno da ga vrati na, kako je rekao, fabrička podešavanja u kojima se poštuju dostignute vrednosti civilzacije i lokalne kulutre, a ne liberalne tendencije. Posebno se osvrnuo na ulogu bivših demokratskih administracija, ističući da su one naneli mnogo zla Srbima i da su ih bezrazložno satanizovali.

- Mi danas verujemo da nam Amerika može pomoći, ne u smislu da Tramp meni vrati podršku, to ne želim, želim da se ispravi nepravda koja je kontinuirano činjena od Klintona, Obame i Bajdena, koji su ovde vršili eksperiment. Nije bilo nijednog razloga da Bosna i Hercegovina, nakon rata, bude objedinjena, to je bio eksperiment Medlin Olbrajt - rekao je Dodik.

Posledica tih eksperimenata je da je BiH danas jedina kolonija u Evropi, u kojoj je, u proteklih 30 godina, nametnuto 280 zakona, a sa funkcija je smenjeno 900 ljudi, rekao je Dodik i dodao da nikoga ne interesuje da se vrati izvorni Dejtonski sporazum. Republika Srpska je zato, kaže, raspisala referendum, u kojem će se građani izjasniti o odlukama Kristijana Šmita, CIK-a i Suda BiH. Ako narodna volja ne bude poštovana, biće održan novi referendum, u kojem će se tražiti nezavisnost.

- Zato mislim da je jedina realna i ispravna stvar za nas da obezbedimo našu nezavisnost od BiH. To nije separatizam, mi smo ugovorom napravili BiH i možemo samo da izađemo iz tog ugovora, ne možemo da budemo separatisti - poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da podržava ustavnu BiH, ali ne i vanustavnu. Zbog toga je onima koji rade protiv Republike Srpske u interesu bilo da mu se oduzme mandat predsednika i sada raspisuju prevremene predsedničke izbore, koje niko u Republici Srpskoj ne želi, istakao je Dodik.

- Ne bih imao problem da neko iz SNSD-a bude kandidovan i da dobije te izbore. Naša podrška je u ovom trenutku velika. Sama partija je blizu natpolovične većine, a moja podrška je 62 odsto. Nemam straha od izbora, ali ovde nije stvar u tome, već u činjenici da Ustav Republike Srpske kaže da se predsednik može promeniti samo ostavkom ili referendumom o smeni - rekao je Dodik.

Dodik je poručio i da je veoma teško biti predsednik Republike Srpske, protiv koje se već 30 godina vodi hibridni rat. Ne postoji trenutak, kaže, kada Srpska nije izložena pritiscima i zato polaže velike nade u administraciju predsjdnika Donalda Trampa, odnosno promenu američke politike prema BiH, što bi podrazumevalo čišćenje nasleđa demokrata na sličan način kao što to čini u Sjedinjenim Državama.

Njegova politika je politika nade i zato ga je, uostalom, srpski član Predsedništva, Željka Cvijanović, predložila za Nobelovu nagradu za mir, ali su to odbila druga dva člana Predsedništva, zaključio je Dodik.

