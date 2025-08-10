"REPUBLIKA SRPSKA JE NA RASKRŠĆU" Dodik: Ili ćemo se distancirati od Sarajeva ili ćemo prestati da postojimo

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da se Republika Srpska nalazi u završnoj fazi svoje političke borbe i puta i da će, kako je naveo, ukoliko se ne distancira od Sarajeva u potrazi za svojim dejtonskim pravima, prestati da postoji.

Foto: Tanjug/AP

- Mi imamo ozbiljan problem. Ovaj put ili će se Republika Srpska distancirati od Sarajeva u traženju onoga što jeste njeno dejtonsko pravo, ili Republike Srpske zaista neće biti - rekao je Dodik u Jutarnjem programu Radio-televizije Republike Srpske.

On je izrazio stav da određeni politički krugovi u Sarajevu žele da ukinu Republiku Srpsku, te da je, kako je rekao, "svakodnevnica puna podvala i nastojanja da se Republika Srpska smanji i ukine".

- To rade uvek isti ljudi - Bošnjaci, muslimani. Oni su veoma kompaktni. Za njih je Republika Srpska sinonim za zlo - rekao je Dodik i dodao da se, po njegovom mišljenju, radi o političkom obračunu koji ima i versku dimenziju. Govoreći o delovanju visokih predstavnika u BiH, Dodik je ponovio stav da su ranije, kako je naveo, nezakonito i mimo Ustava smenjivali političare, pretežno iz Republike Srpske. On je naveo i da se sada formira pravna osnova za dalje urušavanje ustavnog poretka, dodajući da je u pravosudnim procesima navedeno da je visoki predstavnik deo ustavnog poretka BiH.

- To je notorna laž. Sada se dolazi do ključne pozicije gde aktom nižeg organa ruše Ustav - izjavio je Dodik.

On je poručio da u Republici Srpskoj postoji visoka volja za njenom odbranom i dodao da je u BiH u pitanju udar "muslimana na hrišćane" i da Sarajevo želi da napravi oazu koja se zove Bosna i Hercegovina. Osvrćući se na sopstveni krivični postupak, Dodik je istakao da je optužen jer je potpisao ukaz i dodao da već 20 godina "pokušavaju da pronađu neko delo za progon".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1