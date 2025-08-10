"REPUBLIKA SRPSKA JE NA RASKRŠĆU" Dodik: Ili ćemo se distancirati od Sarajeva ili ćemo prestati da postojimo
PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da se Republika Srpska nalazi u završnoj fazi svoje političke borbe i puta i da će, kako je naveo, ukoliko se ne distancira od Sarajeva u potrazi za svojim dejtonskim pravima, prestati da postoji.
- Mi imamo ozbiljan problem. Ovaj put ili će se Republika Srpska distancirati od Sarajeva u traženju onoga što jeste njeno dejtonsko pravo, ili Republike Srpske zaista neće biti - rekao je Dodik u Jutarnjem programu Radio-televizije Republike Srpske.
On je izrazio stav da određeni politički krugovi u Sarajevu žele da ukinu Republiku Srpsku, te da je, kako je rekao, "svakodnevnica puna podvala i nastojanja da se Republika Srpska smanji i ukine".
- To rade uvek isti ljudi - Bošnjaci, muslimani. Oni su veoma kompaktni. Za njih je Republika Srpska sinonim za zlo - rekao je Dodik i dodao da se, po njegovom mišljenju, radi o političkom obračunu koji ima i versku dimenziju. Govoreći o delovanju visokih predstavnika u BiH, Dodik je ponovio stav da su ranije, kako je naveo, nezakonito i mimo Ustava smenjivali političare, pretežno iz Republike Srpske. On je naveo i da se sada formira pravna osnova za dalje urušavanje ustavnog poretka, dodajući da je u pravosudnim procesima navedeno da je visoki predstavnik deo ustavnog poretka BiH.
- To je notorna laž. Sada se dolazi do ključne pozicije gde aktom nižeg organa ruše Ustav - izjavio je Dodik.
On je poručio da u Republici Srpskoj postoji visoka volja za njenom odbranom i dodao da je u BiH u pitanju udar "muslimana na hrišćane" i da Sarajevo želi da napravi oazu koja se zove Bosna i Hercegovina. Osvrćući se na sopstveni krivični postupak, Dodik je istakao da je optužen jer je potpisao ukaz i dodao da već 20 godina "pokušavaju da pronađu neko delo za progon".
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
BORIĆEMO SE Dodik: Ulazimo u seriju referenduma
10. 08. 2025. u 13:30
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)