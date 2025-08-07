Republika Srpska

DODIK SA GRENELOM: Sastanak održan u Portonovom

В. К.

07. 08. 2025. u 20:45

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Herceg Novom sa bivšim američkim specijalnom izaslanika za Balkan Ricardom Grenelom.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Borislav Zdrinja

Prema nezvaničnim informacijama sastanak je održan u Portonovom, ali niko od crnogorskih zvaničnika nije učestvovao niti posredovao u organizaciji ovog sastanka. Sud BIH je osudio Dodika na godinu zatvora i izrekao mu zabranu obavljanja javnih funkcija u trajanju od šest godina.

Skandalozna odluka je doneta zbog nepoštovanja odluka međunarodnog predstavnika u BiH, predsedavajućeg OHR-a, Kristijana Šmita.

