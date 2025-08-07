DODIK SA GRENELOM: Sastanak održan u Portonovom
PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Herceg Novom sa bivšim američkim specijalnom izaslanika za Balkan Ricardom Grenelom.
Prema nezvaničnim informacijama sastanak je održan u Portonovom, ali niko od crnogorskih zvaničnika nije učestvovao niti posredovao u organizaciji ovog sastanka. Sud BIH je osudio Dodika na godinu zatvora i izrekao mu zabranu obavljanja javnih funkcija u trajanju od šest godina.
Skandalozna odluka je doneta zbog nepoštovanja odluka međunarodnog predstavnika u BiH, predsedavajućeg OHR-a, Kristijana Šmita.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
