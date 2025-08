MORAĆE DA OBJASNE EVROPSKOM SUDU Nobilo: Dodik osuđen za krivično delo koje zakonski nije postojalo

ANTE Nobilo, hrvatski advokat, član pravnog tima predsednika Republike Srpske, vezano za drugostepenu presudu Suda BiH izrečenu Miloradu Dodiku, kaže da će na Evropskom sudu morati da objasne kako su presudili za delo koje nije postojalo.

Foto: V. Tripić

-Ne možete odgovarati za neko krivčno delo u momentu kada to isto nije bilo zakonom određeno kao krivično delo. Dakle, Šmitov član krivičnog dela zbog kojeg je Milorad Dodik osuđen, nije zakonski postojao kada mu je stavljen na teret. I to je suština, kaže Nobilo.

On je za Sputnjik potvrdio svoje ranije izjave da bi presuda protiv Dodika mogla da se ospori na Evropskom sudu pravde makar i iz ovog razloga, a dodatne argumente će, kaže, izneti kada bude video kompletnu odluku Suda BiH.

-Ono što znam da neće moći da se obrazloži, u presudi Suda BiH jeste povreda načela legaliteta koje je temeljno načelo krivičnog prava u svim zemljama sveta. Naime, Dodik je potpisao ukaz o stupanju na snagu dva zakona koja je visoki predstavnik Kristijan Šmit ukinuo, pre nego što je član krivičnog zakona koji je doneo Šmit stupio na pravnu snagu. U krivičnom pravu, zakoni ne mogu retroaktivno da važe, objašnjava Nobilo.

Drugim rečima, dodaje, u BiH postoji organizacijski zakon koji reguliše na koji se način zakoni donose, odnosno sadržaj zakona.

"Taj zakon kaže da ako se dopunjuje ili menja postojeći zakon onda se on mora doneti u istoj proceduri u kojoj je donet celi zakon o kome je reč. Krivični zakon BiH je doneo Parlament, a stupio je na snagu nakon što je objavljen u Službenom glasniku BiH. Prema tome, ako je visoki predstavnik mogao promeniti jedan član tog Krivičnog zakona BiH, onda ga je morao promeniti u toj istoj proceduri. To znači da i izmena Krivičnog zakona mora biti objavljena u Službenom glasniku BiH", istakao je Nobilo.

-Zakoni po pravilu od objavljivanja u službenim listovima svake zemlje stupaju na snagu nakon osam dana, i to je u celom svetu opšte prihvaćen standard. Nikada ne može čovek da odgovara za neko delo ako pre toga vremenski nije određeno kao krivično delo i određena kazna za to delo. Dakle, ovo je samo primer sa kojim možemo da idemo pred Evropski sud za ljudska prava u svako doba. Mi imamo još dosta drugih argumenata, ali bih ipak pričekao da vidim i odluku Suda BiH, naveo je Nobilo..

Nobilo kaže da je set problema pozicija Kristijana Šmita i njegovih prava na koja kako kaže, nije imao pravo.

-Šmit, po našem tumačenju nije valjano izbran i nije imao zakonska ovlašćenja i za to imamo jake pravne razloge, ali po tumačenju većine zapadnoevropskih država on bi verovatno ta ovlašćenja imao. To je već politika i tu se mi nalazimo na nekom rubnom delu međunarodne politike i Ustavnog prava BiH. Iako za i ovo mislimo da smo u pravu, na sudu nam to ipak neće biti prvi i najvažniji argument, kaže Nobilo.

Na pitanje da li može od Evropskog suda da se očekuje fer i korektan proces, ako se zna da u tom sudu sede upravo države koje su na strani Kristijana Šmita, Nobilo navodi da "tamo" sede sudije od integriteta koji su na kraju svoje karijere i koji neće tek tako popustiti političkim pritiscima.

-U BiH lako podležu stranim faktorima i lako mogu da navedu sudije da promene ili navedu neku odluku. Ali u Evropskom sud je to teže, naveo je Nobilo i dodao da je tokom Dodikovog procesa dobro upoznao situaciju u BiH.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije