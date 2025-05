SPOMEN NA 3.267 SRBA IM UVREDA ZA SREBRENICU: Najavljena izgradnja memorijalnog kompleksa u Bratuncu izazvala histeriju Bošnjaka

NAKON što je Vlada Republike Srpske najavila da započinje izgradnju spomen-kompleksa u Bratuncu u znak sećanja na 3.267 ubijenih Srba iz srednjeg Podrinja i Birča, koji su žrtve muslimanskog zločina od 1992. do 1995, iz Federacije BiH odapete su otrovne medijske strelice - da je reč o "provokaciji negatora genocida" i "vređanju srebreničkih žrtava".

Iz Banjaluke poručuju da će izgradnja memorijala pokazati razmere stradanja srpskog naroda. Premijer RS Radovan Višković kaže da je sramno vređanje ovog projekta koje dolazi iz Federacije BiH.

- Ne možete nam to zabraniti, mi to ne radimo da bismo nekoga provocirali već iz pijeteta prema žrtvama. Hvala svima koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske i njihovim porodicama, mi danas uživamo tu slobodu i baštinimo Republiku Srpsku i u ime njih to gradimo.

O stradanju Srba u Podrinju najbolje svedoče preživeli, koji danas obilaze grobove najmilijih koje su pobile muslimanske horde zla na čelu sa Naserom Orićem. Tako je Brani Vučetiću ubijena kompletna porodica, a on je kao devetogodišnjak ranjen i odveden u srebrenički logor.

- Tog 16. septembra 1992. izgubio sam majku, a 14. decembra u napadu na Bjelovac brata, koji je imao samo 17 godina i oca koji je branio nas i svoje ognjište. Sa nevericom sam gledao kako federalni mediji negativno izveštavaju o izgradnji memorijalnog kompleksa.

Vučetić kaže da Bošnjaci žele da sakriju istinu o smrti kćerki i muža Slavke Matić, o smrti cele porodice Milojke Bibić, o smrti porodice Cvetka Ristića, Slađane Trifunović, o mnogim civilima koje su pobili Orićevi zločinci.

Postavka na 40.000 kvadrata BUDUĆI memorijalni kompleks obuhvataće prostor od 40.000 kvadrata i simbolizovaće mesto velikog stradanja Srba Srebrenice, Bratunca Zvornika, Šekovića, Vlasenice, Milića i Osmaka. Gradiće se i pravoslavni hram i multimedijalna postavka koja će prikazivati razmere zločina nad srpskim narodom. Lokacija kompleksa je nedaleko od Bratunca prema Konjević Polju.

- Ja, kao i svi ovi ljudi koje sam pomenuo, a koji su izgubili svoje porodice svedoci smo istine, a to je da su Srbi stradalnici u ovom ratu, pogotovo na ovom području. Zašto neko misli da su moje žrtve nebitne i da su manje vredne? Podmuklo je to što ponižavaju srpske žrtve i stavljaju so na otvorene rane. Izgradnja kompleksa je veoma važna kako bi se istina o razmerama našeg stradanja izdigla iz magle u koju je godinama guraju kako muslimani, tako i svetski moćnici koji su protiv Srba i Republike Srpske.

Na spisku 3.267 ubijenih i poginulih Srba iz srednjeg Podrinja i Birča naći će se i imena 43 dece. Među njima je i Slobodan Stojanović iz Kamenice kod Zvornika, koji je imao samo 12 godina kada ga je zaklala Naserova jurišnica Elfeta Veselji, a potom mu na grudi urezala krst. Dečak je glavom platio jer se vratio po svog psa i tako pao u ruke dželata. Tu su i Aleksandar i Radisav Dimitrijević iz Skelana koji su imali pet i 11 godina, kada su 1992. ubijeni u majčinom naručju snajperom dok su pokušavali da pobegnu pred Orićevom legijom zla.

Na crnoj listi je i sudija Slobodan Ilić koji je imao 46 godina kada ga je ubio Orić 12. jula 1992. u Zalazju i iskopao mu oči! Ratni predsednik Izvršnog odbora SO Srebrenica Ibran Mustafić u svojoj knjizi "Planirani haos" detaljno je opisao razgovor koji je imao s Orićem nedugo nakon ubistva sudije Ilića:

- Kada smo onu ekipu zarobljenih Srba iz zatvora ponovo poveli prema Zalazju i kada je počelo klanje, meni je dopao Slobodan Ilić. Popeo sam mu se na prsa. Bio je bradat i čupav kao životinja. Gledao je u mene i nije progovorio ni reči. Izvadio sam bajonet i direktno ga udario u jedno oko, a zatim provrtio nožem. Nije ni zapomagao. Zatim sam ga nožem udario u drugo oko. Nisam mogao da verujem da ne reaguje. Iskreno rečeno, tada sam se prvi put uplašio tako da sam ga odmah posle preklao - naveo je Mustafić u svojoj knjizi Orićevo priznanje tog strašnog zločina.

Za Federaciju mit o Srebrenici po kojem je stradao samo bošnjački narod, a da su Srbi bili agresori ne sme biti srušen, navodi Branimir Kojić, predsednik srebreničke Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca:

- Odluku vlade federalni mediji žele da prikažu kao nekakvu podvalu Republike Srpske što je vrhunski bezobrazluk. Na ovim područjima je genocid počinjen nad Srbima. Osim 3.267 žrtava i srpska sela su dokaz, jer su potpuno uništena i u njima više nema života, sve su sravnili sa zemljom - naglasio je Kojić i poručio da je ovo nastavak pritisaka na RS i njene institucije koje moraju što hitnije reagovati i izgraditi ovaj spomen-kompleks u "dolini crnih marama" kako bi celi svet video obime srpskog stradanja.