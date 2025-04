INDIJCIMA DA PLATE 800 MILIONA MARAKA: Iz Srpske tvrde da Federacija slučajem "Vijadukt" skreće pažnju sa dugovanja

DOK se u političkim krugovima Federacije BiH naslađuju ishodom arbitraže u slučaju "Vijadukt", u kojem, pritom, strana u postupku nije Republika Srpska nego BiH, i gde bi trebalo isplatiti 110 miliona KM firmi iz Slovenije, zbog gubljenja koncesije u RS, u "političkom Sarajevu" namerno zaboravljaju da se većina izgubljenih arbitražnih sporova odnosi na Federaciju BiH - poruka je iz Republike Srpske.

Foto Vlada FBiH

U RS se istovremeno pitaju zašto Federacija ćuti oko 800 miliona maraka koje će morati da isplati firmi iz Indije "Mital" zbog Koksare Lukavac, dok uporno u javnosti potenciraju samo slučaj "Vijadukt".

Naime, prošle godine zbog Koksare Lukavac, Pramod Mital i njegova porodica tužili su BiH, pozivajući se na ranije zaključeni Sporazum između BiH i Indije o unapređenju i zaštiti investicija. Tuzlanski kanton i Vlada Federacije taj dug ne priznaju. Ovde se radi o dugu od 800 miliona maraka koji će Federacija BiH morati isplatiti Indijcima jer su ih "nezakonito izbacili iz posla".

Veto PREMIJER FBiH Nermin Nikšić na poslednjoj sednici Fiskalnog saveta BiH stavio je veto na odluku kojom bi bile isplaćene obaveze prema slovenačkom "Vijaduktu". Nikšić je poručio nakon ove odluke da ne želi da s enovcem građan Federacije BiH plaćaju dugovi Srpske.

Zamenik predsedavajuće Saveta ministara BiH Staša Košarac izjavio je da je slučaj "Vijadukt" potpuno ispolitizovan i naglasio da RS nikada nije izbegavala svoje obaveze za razliku od FBiH. Košarac je upozorio javnost na činjenicu da slučaj po tužbi "Mitala", prema analizama nekih ekonomskih stručnjaka u toj oblasti, govori o tužbi u vrednosti od 800 miliona KM.

- Činjenica je da je Vlada FBiH, u potpisu Nermin Nikšić, u tom predmetu rekla da ne prihvata sporazum o međusobnim pravima između FBiH i Saveta ministara. Isto tako i Tuzlanski kanton - rekao je Košarac i upitao ko će sada i od koga naplatiti eventualnu štetu od više od 800 miliona KM.

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić rekao je da ne postoji nikakva pravna mogućnost da Srpska prihvati izmirenje obaveze prema slovenačkoj kompaniji "Vijadukt", već da to mora da izvrši BiH na teret vlastitih finansijskih sredstava.

BiH ignoriše tužbe MINISTAR Đokić kaže da institucije BiH nisu želele da plate sudski trošak, iako su tada znale da se protiv BiH vodi arbitražni postupak, a ne protiv Srpske, ali je RS tada prihvatila da obezbedi ta sredstva i da se to sporazumom reguliše. - Republika Srpska da nije uplatila tadašnje sudske troškove, mogli su odmah doneti odluku i rešiti tužbeni zahtev u korist tužioca, istakao je Đokić.

- U slučaju "Vijadukta" tužena je BiH, a ne Republika Srpska. Nakon arbitražnog postupka u kome je tužbeni zahtev tužioca prihvaćen, okončana je arbitraža obavezom da se tužiocima isplati određeni iznos na teret sredstava BiH - izjavio je Đokić.

On je podsetio da je Republika Srpska u završnoj fazi arbitražnog postupka predlagala na osnovu sporazuma da se prihvati promena pozicije dužnika.

- Zastupnici tužioca u arbitraži to nisu prihvatili, ostali su pri tome da je BiH u obavezi kao strana u slučaju da ako izgubi spor da će ona biti poverilac, odnosno imati obavezu da plati iznos štete koja je dosuđena u korist te kompanije - ukazao je Đokić. On je podsetio da RS nije jednostrano raskinula ugovor o koncesiji, već je to uradio tužilac, odnosno kompanija "Vijadukt" u oktobru 2015. godine, nakon čega se opredelila da pokrene arbitražu protiv BiH, a ne protiv Republike Srpske.