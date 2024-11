TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD DERVENTE: Vozač automobila poginuo u sudaru sa teretnim vozilom

NAVIJALI smo za pobedu Donalda Trampa. Za razliku od mnogih u svetu, jasno i glasno sam izašao sa podrškom kandidatu republikanaca. Mada, moglo bi se reći da možda nije trebalo to da radim jer je u pitanju druga država. Ipak, motivisala me je i velika srpska zajednica u SAD koja ima pravo glasa i može da utiče da se resetuju odnosi. Trampova Amerika nije bombardovala Srbiju i Srpsku, niti je učinila bilo šta loše Srbima. Njegov prvi mandat to najbolje potvrđuje. Zato sa pravom očekujemo da će i drugi mandat biti postavljen tako da relaksira situaciju u svetu, a nadam se i kod nas u regionu.