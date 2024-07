AMERIKANCI LAŽIMA O ZADUŽENJIMA SRPSKE PLAŠE GRAĐANE: Oštar odgovor iz RS na stav Ambasade SAD u BiH

POLITIČKE partije iz Srpske, i one iz vlasti i one iz opozicije, podržale su kandidata za načelnika Srebrenice Miloša Vučića, što je potvrđeno i na jučerašnjem sastanku u toj opštini. Predsednik RS Milorad Dodik rekao je da je iskazana podrška Milošu Vučiću, zajedničkom srpskom kandidatu za načelnika srebreničke opštine na predstojećim lokalnim izborima, i naglasio da ono što izdvaja od drugih ovu malu sredinu jeste to da su u njoj prevaziđene političke razlike i iskazano jedinstvo o tom pitanju.