Reportaže

BEČ SE PLAŠIO "SLAVENOSRPSKE HRONIKE": Biblioteka Srpske patrijarišije objavila prvi tom dela grofa Đorđa Brankovića

Boris Subašić

21. 03. 2026. u 06:30

OBJAVLjIVANjEM "Slavenosrpskih hronika" austrijskog grofa i nesuđenog srpskog despota Đorđa Brankovića na savremenom srpskom, Biblioteka Srpske patrijaršije je napravila kulturni podvig. Naime, ova knjiga napisana početkom 18. veka bila je u sledeća dva stoleća biblija nacionalnog preporoda Srba.

БЕЧ СЕ ПЛАШИО СЛАВЕНОСРПСКЕ ХРОНИКЕ: Библиотека Српске патријаришије објавила први том дела грофа Ђорђа Бранковића

SPC

- Sa blagoslovom patrijarha Porfirija pred čitaocima se najzad nalazi prvi tom hronika grofa Đorđa Brankovića, a krajnji rezultat biće objavljivanje svih pet knjiga - kaže za "Večernje novosti" dr Zoran Nedeljković, upravnik Biblioteke Srpske patrijaršije. - Grof je rođen 1645. u Jenopolju, u Erdelju, Transilvaniji, u uglednoj i imućnoj porodici koja je negovala predanje o poreklu iz loze srpskih despota. Na toj osnovi je ovaj intelektualac i diplomata pokrenuo inicijativu za oslobođenje srpske države uz podršku austrijskog cara. Zbog sumnji dvora da sarađuje sa Rusijom, uhapšen je 1689. i stavljen u kućni pritvor u Beču, a 1703. premešten u Heb u današnjoj Češkoj.

Proveo je 22 godine zatočeništva pišući prvu modernu srpsku istoriju

Obrazovani barokni poliglota, diplomata, vojnik, avanturista i prvi moderni srpski geopolitikolog, vizionar obnove Srbije, proveo je 22 godine zatočeništva pišući prvu modernu srpsku istoriju, a čitalac ostaje zatečen pred brojem izvora koje je koristio. Njegovi navodi i zaključci o autohtonosti i značaju srpskog naroda otkrivaju zašto je Beč zaplenio njegov rukopis.

Foto: Vikipedija

Grof Đorđe Branković

- Veliki naučnik Jovan Radonić, najbolji poznavalac dela Đorđa Brankovića, naglašavao je da njegove hronike neizostavno moraju da budu prevedene na savremeni srpski jezik jer su nastale na razmeđu između srednjovekovne i novovekovne srpske književnosti i bile osnova za radove prvih naših istoričara 19. veka: Pavla Julinca, Jovana Kengelca, Jovana Rajića. Sada smo, posle tri veka, dočekali da saznamo šta u njima piše, jer su ih do sada pojedini istraživači obrađivali samo fragmentarno, a na osnovu tih malih uzoraka ne može da se sudi o delu koje je sastavljeno od pet knjiga na 3.279 strana - kaže dr Nedeljković.

Austrijski car Leopold Prvi dao je Đorđu Brankoviću titulu barona i grofa i priznao mu dostojanstvo srpskih despota iz praktičnih razloga, jer je njegova porodica uživala izuzetan ugled potreban Habzburzima za podizanje ustanka u Srbiji tokom Bečkog rata. Brankovićev štab bio je u manastiru Tismani, zadužbini srednjovekovnog srpskog monaha Nikodima, svetitelja i prosvetitelja Vlaške, Erdelja i Moldavije. Kada je okupio 800 prekaljenih srpskih graničara kao jezgro svoje vojske, on je 1689. održao u manastiru Tuman kod Golupca sastanak sa ustaničkim vođama u Srbiji.

Foto:B.Subašić

Dr Zoran Nedeljković

Beč je, zabrinut zbog harizme srpskog despota koji želi da obnovi nezavisnu državu, naredio njegovo hapšenje u Kladovu, zbog čega su se žestoko pobunili Srbi, temelj sigurnosti granice carstva. Stavljen je u kućni pritvor u Beču, ali je i iz zatočeništva imao važnu ulogu 1690. u pregovorima posle Seobe Srba. Grof Đorđe je mitropolitu Isaiji Đakoviću dao uputstva kako da kao predstavnik naroda i crkve na sastanku sa carem Leopoldom dobije privilegije za Srbe.

Celokupne "Slavenosrpske hronike" sastavljene su od pet knjiga na 3.279 strana

Beč je ponovo priznao Brankoviću despotsku titulu i olakšao mu uslove zatočenja, ali ga je deportovao u Heb. Posle njegove smrti 1711. rukopis hronika je zaplenjen i stavljen pod ključ, ali uzalud. Delovi su prokrijumčareni, prepisivani i čitani dva veka kao nacionalni program i među Srbima u Habzburškom carstvu i u okupiranoj Srbiji među duhovnim vođama budućih ustanaka.

Foto: Vikipedija

Grof Đorđe Branković

- Često su mnogo kasniji "kritički istoričari" optuživali Brankovića da je pisao hronike isključivo u želji da bude vladar Srba, ne sagledavajući ih iz konteksta njegovog vremena, 17. veka, kada su Srbi bili narod bez države, rasuti, bez strukture državnosti i plemstva - ukazuje dr Nedeljković. - On je tražio priznanje titule despota u plemenitoj nameri, zato što je želeo da okupi Srbe, bez zvanično priznatog jezika, škola, uprava, i da im na taj način da dimenziju državnosti.

Prevod "Slavenosrpskih hronika" grofa i despota Đorđa prikazuje kao velikana koji je vratio Srbe u istoriju, koga su savremenici poštovali kao mučenika za srpstvo. O tome svedoči činjenica da je njegove zemne ostatke, tokom prenosa 1743. iz Heba u manastir Krušedol, zadužbinu Brankovića, na putu srpski narod dočekivao kao mošti svetitelja.

Foto: Vikipedija

Stranica iz rukopisa Slavenosrpskih hronika

PODRŠKA MINISTARSTAVA

NAUČNU komisiju koja realizuje objavljivanje "Slavenosrpskih hronika" čine: prof. dr Ana Krečmer sa Univerziteta u Beču, koja je prevela ogromno delo Đorđa Brankovića, prof. dr Zoran Ranković sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i dr Zoran Nedeljković, upravnik Biblioteke Srpske patrijaršije. Akademik Jasmina Grković Mejdžor je recenzent i redaktor prevoda, a redaktor specifične bogoslovske terminologije je dr Ranković.

- Štampanje prvog toma realizovano je uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, na čemu smo veoma zahvalni ministru Nikoli Selakoviću. Rad se obavlja uz podršku Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije, na čemu smo zahvalni direktoru Vladimiru Roganoviću - kaže dr Nedeljković.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LJILJANA NA JELICI GAJI STARE SORTE GROŽĐA: Vaspitačica u penziji gotovo pola veka posvećena vinogradima (FOTO)
Reportaže

0 0

TAMO gde se obronci planine Jelice nežno spuštaju ka čačanskoj kotlini, koja se odavde vidi kao na dlanu, smestilo se selo Pridvorica. Legenda kaže da je ime dobilo po dvoru nekog srednjovekovnog velmože kojeg su meštani snabdevali najboljim plodovima, ali su pre svega ovi osunčani bregovi vekovima bili okićeni nepreglednim vinogradima. Danas, tu tradiciju od zaborava čuva žena čudesne energije i ruku koje podjednako nežno miluju decu i čokote loze – Ljiljana Ljilja Jovanović.

Politika
Tenis
Fudbal
VOJISLAV ŠEŠELJ: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta

VOJISLAV ŠEŠELj: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta